Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif - CONSTRUIRE L'ÉCONOMIE SOCIALE : 7 M$ POUR SOUTENIR DES PROJETS D'IMMOBILISATION

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, annonce le lancement d'un nouvel appel de projets visant à soutenir les entreprises d'économie sociale qui souhaitent acquérir, rénover ou construire des bâtiments à vocation commerciale ou industrielle afin d'améliorer leur offre de services.

Le gouvernement dispose d'un budget de 7 millions de dollars pour cette initiative déployée dans le cadre du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC), administré par Investissement Québec. Grâce au PIEC, le gouvernement contribue à offrir des conditions favorables au développement des entreprises collectives afin qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel. Cette volonté rejoint d'ailleurs les objectifs du Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) 2025-2030, visant à donner un nouvel élan à l'économie sociale au Québec.

Les entreprises qui souhaitent investir dans de tels projets d'immobilisation sont donc invitées à soumettre leur demande, d'ici le 26 août prochain, en suivant le processus complet disponible sur la page Web du PIEC.

Citation :

« Les entreprises d'économie sociale contribuent à la vitalité économique de nos régions, à la qualité de vie de la population québécoise et au développement des communautés. Avec ce nouvel appel de propositions, on soutient leurs projets d'immobilisation afin qu'elles puissent évoluer dans un environnement d'affaires favorable à leur croissance, à leur productivité et à leur compétitivité! »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional

Faits saillants :

L'aide accordée dans le cadre du PIEC prend la forme d'une contribution financière non remboursable. Elle peut atteindre un montant maximum de 500 000 $ et couvre jusqu'à 50 % des dépenses admissibles.

Depuis le 1 er avril 2021, le PIEC a permis d'appuyer 129 projets, qui représentent des investissements totaux de 257 millions de dollars au Québec.

avril 2021, le PIEC a permis d'appuyer 129 projets, qui représentent des investissements totaux de 257 millions de dollars au Québec. Le PAGES 2025-2030 vise à renforcer davantage l'écosystème de soutien aux entreprises d'économie sociale et à les appuyer à toutes les étapes de leur développement.

Pour stimuler la réalisation de projets en économie sociale dans les régions du Québec, rappelons que le gouvernement a également accordé 5,9 millions de dollars au Chantier de l'économie sociale afin de soutenir 19 pôles d'économie sociale. Cet investissement permettra ainsi d'appuyer le fonctionnement de ces pôles, de renforcer la coordination et la mutualisation de leurs actions et de réaliser des projets collectifs ou ponctuels liés à des particularités territoriales.

Au Québec, l'économie sociale représente 11 360 entreprises, qui génèrent près de 250 000 emplois dans plusieurs secteurs d'activité, tels que l'habitation, les arts et la culture, les loisirs et le tourisme, les services de garde, les services d'aide à domicile ainsi que les services professionnels.

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SOURCE Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional

Source : Léonie Chipot, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional, Cell. : 581 989-6729, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]