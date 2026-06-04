Mise en garde à la population - Présence possible du virus de l'hépatite A dans de la trempettepréparée et vendue par l'entreprise Les aliments Fressers inc.

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il pourrait avoir été contaminé par le virus de l'hépatite A.

Dénomination du produit Format Lot visé « LE DIP » 250 ML OU 500 ML Tous les lots dont la date « meilleur avant » est le 2 août 2026 ou une date antérieure

Le Dip

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement Les aliments Fressers inc., située au 5737, boulevard Décarie, à Montréal. Il était emballé dans un contenant de plastique transparent et vendu à l'état réfrigéré.

Le Ministère diffuse cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5715

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512. [email protected], Québec.ca