INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le développement de l'Agro-parc
Nouvelles fournies parMinistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
27 mai, 2026, 09:36 ET
QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel et le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le développement de l'Agro-parc, situé sur les terres auparavant détenues par les Sœurs de la Charité.
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Date :
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Le vendredi 29 mai 2026
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Heure :
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12 h 45
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La conférence de presse débute à 13h.
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Lieu :
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Québec
Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Source et information : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]
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