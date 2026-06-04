MODERNISATION DES LOIS DU SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLIQUES : QUÉBEC EST À L'ÉCOUTE DU MILIEU

Pour un cadre réglementaire connecté sur les réalités d'aujourd'hui

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, salue la grande mobilisation des intervenants du milieu lors de la consultation sur la modernisation des lois du secteur des boissons alcooliques, qui a eu lieu le 4 mai à Montréal et le 15 mai à Québec.

Coprésidée par Mmes France Dionne et Diane Lemieux, cette consultation visait à recueillir les points de vue des participants sur leurs principaux irritants et leurs besoins, de même que sur les pistes de modernisation possibles pour le secteur. Les échanges ont porté sur les sujets suivants : l'encadrement réglementaire; les conditions de production et de mise en marché; l'équilibre entre le développement économique, la santé publique et les objectifs de contrôle.

En tout, 66 personnes, des producteurs et des détaillants pour la plupart, ont participé aux deux rencontres d'une journée. Cette initiative, une première pour l'industrie, a été l'occasion pour elles de se réunir et de discuter de leurs enjeux. Parmi les points soulevés, notons :

les structures des permis;

la fabrication et la sous-traitance;

le rôle de la SAQ et l'équité commerciale;

la livraison, la distribution et l'entreposage;

la vente au détail et les nouveaux modèles d'affaires;

la santé publique et la sensibilisation;

la publicité et la responsabilité sociale;

le contrôle, l'inspection et la traçabilité;

l'encadrement économique.

L'information reçue au cours de la consultation sera colligée en vue de soumettre des recommandations au gouvernement. Celles-ci serviront de base aux travaux qui seront entrepris par la suite afin de moderniser le secteur québécois des boissons alcooliques, en particulier son cadre législatif et réglementaire.

Citations :

« Le secteur des boissons alcooliques est en changement, et son écosystème doit suivre les tendances du jour. Il en est de la compétitivité de nos producteurs et détaillants. Cette consultation nous confirme toute l'importance d'être à l'écoute pour bien saisir les réalités du milieu. Notre gouvernement a entendu les préoccupations des intervenants et des représentants de la société civile, et nous allons agir conséquemment afin que l'environnement d'affaires contribue toujours plus à leur prospérité et à celle du Québec. Bravo, je tiens à remercier les personnes qui ont répondu présentes à l'invitation et celles qui ont rendu cet exercice possible! »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Très heureuse que ces consultations aient suscité des échanges, non seulement avec les instances gouvernementales, mais aussi entre les associations regroupant les différents acteurs de cette même industrie. Cela permet d'élaborer des propositions complémentaires pour le développement du secteur, tout en mettant en relief les défis de santé et de sécurité. »

France Dionne, coprésidente de la consultation sur la modernisation des lois du secteur des boissons alcooliques

« Espérons que ces consultations seront l'occasion de bien structurer l'industrie et d'en assurer son développement, tout en considérant les enjeux de santé publique et de contrôle. »

Diane Lemieux, coprésidente de la consultation sur la modernisation des lois du secteur des boissons alcooliques

Faits saillants :

Trois thèmes ont été abordés lors de la consultation : la simplification des permis relatifs à la fabrication (producteurs) et à la distribution (pour vendre ou servir) des boissons alcooliques; l'environnement en matière de livraison, de transport, d'entreposage et de vente des boissons alcooliques; la modernisation du régime des boissons alcooliques, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre les objectifs de santé publique, le développement économique du secteur, et les mécanismes de contrôle et d'encadrement applicables.

L'industrie des boissons alcooliques comptait environ 21 900 entreprises en 2024, avec des ventes de près de 5,9 milliards de dollars. Elle était composée de près de 266 000 employés, soit environ 5,8 % des emplois au Québec.

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SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]