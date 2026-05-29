Protection du territoire agricole - L'Agro-parc franchit une étape déterminante pour sa mise en œuvre

QUÉBEC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, et le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, annoncent la conclusion d'une entente visant à confier à l'Alliance Agro-parc Québec, un regroupement d'organismes, la direction et l'exécution du parc d'innovation agricole.

Cette entente représente une étape déterminante dans la concrétisation du projet d'Agro-parc, qui s'inscrit dans la volonté gouvernementale de préserver ce patrimoine agricole unique et d'en maximiser le potentiel pour les générations actuelles et futures.

Elle prévoit une aide financière de 400 000 $ accordée à l'Alliance pour la première année de mise en œuvre. Ce soutien financier vise plus concrètement le déploiement des activités sur le site agricole, leur gestion ainsi que la mise en place des bases nécessaires au développement à long terme du parc.

L'Alliance Agro-parc Québec est un organisme issu d'un regroupement de partenaires majeurs dont Agrinova, l'Université Laval, l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, Moisson Québec et la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord.

La somme octroyée permettra à l'Alliance de déployer le projet d'Agro-parc par le biais d'initiatives qui contribueront à maintenir une vocation agricole forte sur ces terres de grande qualité. Il appuiera notamment l'intégration progressive de projets visant à assurer la mise en valeur des quelque 180 hectares encore disponibles, dans une perspective d'innovation, de transfert de connaissances et de développement durable de l'agriculture. En plus des projets communautaires déjà mis en œuvre sur le site, des projets de recherche et de démonstration verront le jour en 2026 sur une quarantaine d'hectares. La superficie restante sera exploitée par un producteur agricole.

Citations

« Avec l'Agro-parc, on pose un geste concret pour protéger des terres agricoles parmi les meilleures au Québec, tout en les mettant au service de l'innovation. Ce projet rassembleur va permettre de tester de nouvelles pratiques, de soutenir la relève et de rapprocher les citoyens de leur agriculture. En appuyant l'Alliance Agro-parc Québec, on donne le coup d'envoi nécessaire pour bien orienter le projet et permettre à cette vision de prendre forme dès maintenant. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« L'Agro-parc est un projet porteur pour la Ville de Québec. Il met en valeur un territoire agricole exceptionnel, tout en contribuant au dynamisme de notre région. C'est une initiative qui reflète bien notre volonté de développer la Capitale-Nationale de façon durable, en conciliant protection du territoire, vitalité économique et proximité avec les citoyens. À terme, ce sera la plus belle ferme urbaine en Amérique! »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'Agro-parc est un projet qui non seulement incarne l'importance de préserver un patrimoine agricole au cœur de la ville, mais représente aussi l'avenir que nous voulons pour l'agriculture à Québec : une agriculture innovante, durable et rapprochée de ses consommateurs. Nous sommes très heureux de voir une nouvelle étape franchie dans ce projet porteur grâce à la mobilisation du milieu et au rôle important qu'assumera l'Alliance Agro-parc Québec dans sa mise en œuvre. La Ville continuera d'être un partenaire privilégié du projet, en cohérence avec nos propres efforts pour améliorer l'accès à une alimentation saine, locale et abordable. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« L'Agro-parc deviendra une vitrine unique pour l'agriculture du Québec de par sa situation géographique en milieu urbain, car nous pourrons montrer tous les moyens qu'utilisent les agriculteurs pour cohabiter avec toute la population de la province et promouvoir une agriculture propre et durable. De plus, le site permettra de mettre sur pied de nombreuses initiatives de recherche, d'éducation, de formation et de collaboration. L'Alliance Agro-parc Québec est un partenariat exceptionnel pour l'agriculture québécoise. »

Martin Garon, agronome, président-directeur général de l'Alliance Agro-parc Québec et responsable des projets spéciaux chez Agrinova

Faits saillants

L'Agro-parc contribuera à : développer des modèles agricoles innovants; favoriser l'expérimentation et la recherche appliquée; soutenir la relève agricole; renforcer l'autonomie alimentaire du Québec.

Rappelons que ces terres, ayant appartenu aux Sœurs de la Charité de Québec avant d'être acquises par le gouvernement du Québec en 2022, représentent plus de 200 hectares, dont une grande proportion possède une qualité agronomique remarquable.

La mission du parc d'innovation agricole est de protéger les terres agricoles qui le composent et d'y favoriser l'implantation de pratiques et de modèles innovants en matière d'agriculture.

Les deux projets annoncés en mars 2025, soit la Ferme urbaine sociocommunautaire et écologique (FUSÉ) et la Ferme des Ambassadeurs inc., poursuivent leur cours en exploitant une parcelle de 10 hectares de l'Agro-parc.

Lien connexe

Agro-parc

Suivez le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell.: 450 858-3987, [email protected]; Emmanuella Proulx, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Cell. : 367 990-1882, [email protected]: Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]