/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le développement de l'Agro-parc/

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel et le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le développement de l'Agro-parc, situé sur les terres auparavant détenues par les Sœurs de la Charité.

Date : Le vendredi 29 mai 2026



Heure : 12 h 45

La conférence de presse débute à 13h.



Lieu : Québec

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source et information : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]