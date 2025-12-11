Pour les patients - Une entente de principe avec la FMOQ

QUÉBEC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - À la suite d'un blitz de négociations, le gouvernement du Québec annonce avoir convenu d'une entente de principe avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) concernant le renouvellement de l'Accord-cadre 2023-2028. Cette entente permettra d'améliorer l'accès aux soins pour les Québécois. Comme dans toutes les négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres de la FMOQ se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

De plus, le gouvernement confirme son intention de déposer un projet de loi afin de reporter l'application de la Loi 25 au 28 février 2026 ainsi que d'amender la Loi d'ici à cette date afin de refléter l'entente de principe une fois entérinée.

Citations :

« Nous avons toujours eu pour objectif d'améliorer la prise en charge des Québécois. Je remercie l'équipe de la FMOQ, dont le Dr Amyot, qui a accepté de s'assoir avec nous pour trouver une voie de passage. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Nous avons entendu les préoccupations exprimées au cours des dernières semaines. Avec cette entente, nous avons trouvé un terrain d'entente qui servira à la fois les patients et les médecins omnipraticiens. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

« Nous l'avons dit, il fallait revoir le mode de rémunération des médecins et améliorer l'accès aux soins pour tous les Québécois. Nous ne commenterons pas plus les détails pour l'instant. Nous allons laisser la FMOQ présenter l'entente de principe à ses membres. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 831-1393, [email protected]; Maxime Bélanger, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 438 838-3952, [email protected]; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de la Santé, Tél. : 514 554-4170, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]