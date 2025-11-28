Pour un meilleur accès aux services - Une nouvelle clinique d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) dans la région de Lanaudière

QUÉBEC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Les citoyennes et citoyens de Lanaudière disposent dès maintenant d'un nouveau point de service pour obtenir des soins de première ligne plus rapidement. Pour répondre à la pression croissante sur les urgences et améliorer l'accès local aux services, un point satellite de la clinique d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) de Joliette accueille désormais la population à Saint-Esprit.

L'annonce est faite par la députée de Repentigny, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry, et par le député de Rousseau, Louis-Charles Thouin, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé.

L'équipe de cette clinique est composée de trois IPS de première ligne à temps complet pouvant assurer des suivis auprès de différentes clientèles, notamment grâce à leur expertise en pédiatrie, en santé de la femme et en maladies chroniques. Elles œuvrent en collaboration avec une équipe multidisciplinaire composée de médecins collaborateurs, d'infirmières cliniciennes, d'infirmières auxiliaires, d'un travailleur social, d'un physiothérapeute et d'une inhalothérapeute.

La clinique IPS de Saint-Esprit vise prioritairement la clientèle sans médecin de famille ainsi que la clientèle pédiatrique. L'accès aux services se fait exclusivement par le Guichet d'accès à la première ligne (GAP) ou par une professionnelle ou un professionnel de l'urgence pour les cas jugés non urgents (cotes de priorité P4 ou P5). Des plages horaires sont préservées chaque jour pour les usagères et usagers orientés par le GAP ou une professionnelle ou un professionnel de l'urgence. De plus, une plage réservée au dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) est rendue disponible quotidiennement. Ces modalités permettent une réponse rapide et efficace aux besoins de la population.

Rappelons que la mise sur pied des cliniques IPS permet non seulement d'offrir un meilleur accès à des soins et des services de qualité, mais également de réduire la pression sur les urgences en orientant les cas non urgents vers des ressources adaptées. En outre, cette initiative contribue à relever les défis de main-d'œuvre en valorisant le plein exercice du rôle des IPS au sein du réseau.

Citations :

« Je suis très heureux de la mise en place de cette seconde clinique d'IPS, qui est une solution concrète aux défis liés à la demande accrue de la population lanaudoise pour les services de première ligne. Cette nouvelle clinique d'IPS dans la région est la preuve de l'engagement du gouvernement à trouver des réponses concrètes et rapides à la situation dans les urgences du Québec. Elle permettra de continuer de répondre aux besoins de la population, notamment la prise en charge des besoins ponctuels des usagères et des usagers sans médecin de famille en ce début de la saison hivernale. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis extrêmement fier de cette annonce, car l'accès en première ligne était un engagement phare que j'avais pris envers les citoyens et les citoyennes de Rousseau. En fait, au cours des dernières années, les réalisations du MSSS et du CISSSL dans Rousseau ont facilité l'accès à des soins de santé de proximité à plusieurs milliers de personnes. Je tiens à remercier notre premier ministre, M. François Legault, ainsi que mon collègue Christian Dubé pour le travail, l'ouverture et l'attention portée aux besoins de ma circonscription. En effet, la mise en œuvre d'un nouveau satellite du CLSC à Saint-Calixte, ainsi qu'une clinique hivernale à Saint-Jacques et, maintenant, la Clinique IPS à Saint-Esprit, ne peuvent qu'améliorer l'accès aux services de santé physique et mentale dans la région de Lanaudière.

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau, adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont rendu ce projet possible. Il témoigne de l'engagement de notre gouvernement à rendre notre système de santé plus accessible et centré sur les besoins réels de la population. Grâce à cette nouvelle clinique, les citoyennes et citoyens pourront profiter d'un meilleur accès aux services de santé de première ligne. Tout le monde y gagne! »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Notons que la clinique IPS de Saint-Esprit constitue un point satellite de la clinique IPS de Joliette. Cette formule permet d'assurer une continuité des services et un partage d'expertises entre les équipes, tout en bonifiant l'accès local aux soins. Peu de cliniques IPS au Québec possèdent un tel modèle, ce qui en fait un projet novateur et structurant pour la région.





Située en milieu rural, la clinique favorise une approche de proximité et des soins centrés sur la communauté. L'étroite collaboration avec les soins courants du CLSC permet également une approche coopérative et intégrée.





Le CISSS de Lanaudière compte 87 infirmières praticiennes spécialisées, dont 76 en première ligne et 11 en spécialités. Les IPS de la clinique de Saint-Esprit possèdent des expertises variées en pédiatrie, en santé de la femme et en maladies chroniques.





Pour accéder aux services du GAP, les personnes sans médecin de famille peuvent faire une demande via le GAP numérique à l'adresse suivante : https://gap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca/fr , ou composer le 811, option 3, ou s'inscrire au Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) en ligne ou par téléphone au 1 833 572-2063.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de la Santé, 514 554-4170