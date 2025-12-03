/R E P R I S E --Avis aux médias - Annonce concernant les effectifs gouvernementaux/

QUÉBEC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant les effectifs gouvernementaux.

AIDE MÉMOIRE :

Date : Le mercredi 3 décembre 2025



Heure : 11 h 30 à 12 h



Lieu : Assemblée nationale du Québec Édifice Pamphile-Le May Salle Évelyn-Dumas (1.30)

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent obtenir une accréditation temporaire. Pour ce faire, ils doivent communiquer avec le Secrétariat de la Tribune de la presse au 418 643-1357 ou à [email protected].

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : Maxime Bélanger, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 438 838-3952, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]