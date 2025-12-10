Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

M. Hugo Roy est nommé sous-ministre adjoint chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. M. Roy était sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées

M. Daniel Bellemare est nommé directeur général du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées.

Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord

M. Éric Faguy est nommé directeur général du Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord.

Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries

Mme Marie-Claude Asselin est nommée directrice générale du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries.

Conseil du patrimoine culturel du Québec

Mme Danielle Dubé est nommée, à compter du 1er janvier 2026, membre et présidente du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Mme Dubé est membre et vice-présidente de ce conseil.

Société du Centre des congrès de Québec

M. Martin Fortier est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Société du Centre des congrès de Québec.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

M. Louis Imbeau est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Université du Québec en Outaouais

M. Pascal Proulx est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

