Négociations pour le renouvellement des ententes collectives des ressources intermédiaires et de type familial - Québec annonce une entente de principe avec la FSSS-CSN qui vise les ressources intermédiaires et de type familial

QUÉBEC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des ententes collectives des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF), la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, annoncent une entente de principe avec la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

D'une durée de cinq ans (2023-2028), cette entente vise près de 1 500 ressources, à l'enfance et à l'adulte. Celle-ci permettra d'améliorer les conditions d'exercice et de soutenir davantage les ressources dans le développement de nouvelles places afin de mieux répondre aux besoins évolutifs des personnes vulnérables.

Comme dans toutes négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos

