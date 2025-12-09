Tournée de François Legault en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Après avoir amorcé hier sa deuxième visite en Abitibi-Témiscamingue de l'automne, le premier ministre du Québec et responsable de la région, M. François Legault, poursuit aujourd'hui ses échanges avec des élus et des acteurs économiques de la région. Il est accompagné du député de Rouyn-Noranda, M. Daniel Bernard, et de la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais.

Dès ce matin, il participera à une table ronde en compagnie d'une vingtaine de maires et mairesses de la région afin d'aborder des enjeux importants, notamment le logement, le développement économique et l'immigration.

Plus tard en journée, le premier ministre se rendra au Témiscamingue pour échanger avec la direction de l'entreprise RYAM au sujet, notamment, de l'impact des tarifs douaniers américains. Il visitera ensuite les installations et rencontrera les travailleuses et travailleurs sur place. En plus des gestes posés au cours des derniers mois pour appuyer l'entreprise, notamment avec Hydro-Québec et Investissement Québec, M. Legault a confirmé que des discussions sont en cours dans le cadre du programme Essor.

Le premier ministre terminera sa journée en participant à une table ronde avec les élus de la MRC de Témiscamingue pour discuter entre autres des réalités particulières du territoire.

De nouveaux logements sociaux et abordables à Rouyn-Noranda

Le premier ministre profite de son passage dans la région pour annoncer la construction d'un nouvel immeuble de 32 logements sociaux et abordables qui sera situé sur l'avenue Dallaire à Rouyn-Noranda.

Ces logements seront majoritairement destinés à des personnes aînées et faciliteront notamment les relocalisations prévues des résidents de la zone tampon du secteur de la Fonderie Horne dans le cadre du plan d'action gouvernemental. La construction débutera au printemps 2026 et les premiers locataires devraient être en mesure d'occuper leur logement vers la fin de l'année 2027.

Le coût de réalisation de ce projet est estimé à 11,5 M$, dont la majorité des sommes seront accordés par la Société d'habitation du Québec (SHQ) à l'Office municipal d'habitation de Rouyn-Noranda. La Ville de Rouyn-Noranda offrira pour sa part le terrain sur lequel sera bâti l'immeuble ainsi qu'un congé de taxes municipales.

Des gestes concrets pour améliorer les soins de santé dans la région

Depuis le dernier passage du premier ministre dans la région en octobre dernier, des mesures qui répondent à la réalité particulière de la région ont été annoncées pour garantir des soins de santé à la population.

D'abord, Santé Québec a confirmé l'affichage de trois postes d'infirmière praticienne spécialisée (IPS) en santé mentale pour l'année en cours. Il s'agit d'un engagement qu'avaient pris les élus de la région au cours des derniers mois.

Par ailleurs, le gouvernement avait également annoncé, en novembre dernier, le rétablissement du corridor de soins vers l'Ontario pour des résidents de la région. Un comité de travail sera mis en place avec des acteurs locaux et le réseau de la santé et des services sociaux afin de se pencher sur les enjeux d'accès des citoyens, particulièrement ceux vivant à Témiscaming et aux alentours. Le premier ministre en avait fait une priorité afin d'assurer des services équitables et accessibles partout en région.

Citation :

« Je suis très heureux d'être de retour dans la région pour prendre le pouls des élus, des travailleurs et de la population, et continuer à faire avancer d'importants projets. L'Abitibi-Témiscamingue a ses défis particuliers, mais regorge surtout d'immenses possibilités. Depuis ma dernière visite, on a livré des résultats en santé et c'est ce que nous allons continuer de faire, entre autres avec nos députés, Suzanne et Daniel. »

François Legault, premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre du Québec, 514 831-1393, [email protected]