Pour un État plus efficace - Réduction graduelle des effectifs et retour au bureau trois jours par semaine

QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec franchit une nouvelle étape importante dans le traitement choc entrepris afin de rendre l'État plus efficace. La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, annonce deux changements importants : une réduction graduelle des effectifs et un retour au bureau pour la fonction publique ainsi que pour certains organismes hors fonction publique. L'objectif du gouvernement est de rendre l'administration publique plus performante afin que la priorité soit de répondre aux besoins des Québécoises et des Québécois.

Une réduction graduelle et responsable des effectifs

Comme il s'y est engagé, le gouvernement maintient son objectif de réduire la taille de l'État. Ainsi, il prolonge son action et augmente sa cible. À terme, d'ici le 31 mars 2027 le gouvernement prévoit une diminution totale de 5 000 ETC, répartie sur deux années. Pour l'année 2025-2026 : la réduction de 2 000 ETC dans la fonction publique a été réalisée. Les efforts se poursuivent pour atteindre la cible de 500 ETC hors fonction publique. Pour l'année 2026-2027 : le gouvernement prévoit des réductions supplémentaires de 2 000 ETC dans la fonction publique et de 500 ETC hors fonction publique.

Pour atteindre ce nouvel objectif, le gouvernement misera sur quatre leviers :

Maintien du gel de recrutement à l'exception de Santé Québec, des réseaux et des entreprises du gouvernement ainsi que du maintien du gel d'embauche pour les ministères et organismes de la fonction publique n'ayant pas atteint leurs cibles;

à l'exception de Santé Québec, des réseaux et des entreprises du gouvernement ainsi que du maintien du pour les ministères et organismes de la fonction publique n'ayant pas atteint leurs cibles; Réduction de la bureaucratie ;

; Analyse approfondie des missions de l'État.

des missions de l'État. Possibilité de réduire la semaine de travail, qui est de 35 heures actuellement, à 32 heures pour les employés qui le veulent. Cette mesure offre une flexibilité dans l'horaire des employés ainsi qu'une occasion de conciliation entre le travail et la vie personnelle, mais permettra également d'atteindre les cibles.

Mentionnons que pour les effectifs hors fonction publique, la réduction ne vise pas les entreprises du gouvernement ni Santé Québec et les réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur, afin de préserver les services directs à la population.

Retour au bureau des employés de l'État

Le gouvernement annonce que les employés de l'État seront de retour au bureau trois jours par semaine d'ici la fin janvier 2026. Cela permettra de renforcer la collaboration, la cohésion et le sentiment d'appartenance, tout en favorisant la créativité, le mentorat et l'intégration des employés dans leur équipe. Cette mesure contribuera également à rendre le travail d'équipe sur les dossiers complexes plus fluide, à réduire les délais décisionnels et à cultiver des liens de proximité entre gestionnaires et employés.

Citation :

« Aujourd'hui, nous annonçons des gestes concrets pour réduire la taille de l'État. Nous poursuivons la mise en œuvre de notre vision de l'efficacité. Il s'agit d'une occasion de renforcer nos services publics, de les recentrer sur les priorités des Québécois et d'optimiser nos façons de faire. En même temps, nous reconnaissons que le monde du travail évolue. C'est pourquoi nous ramenons les employés de l'État au bureau trois jours par semaine. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Faits saillants :

Rappelons que la consolidation et la réduction de la taille de l'État s'articulent dans la poursuite des engagements du gouvernement pris depuis 2018 visant à améliorer la gestion des effectifs :

Une réduction de 5 000 ETC (4 000 ETC dans la fonction publique et 1 000 ETC hors fonction publique) au terme de l'exercice financier 2026-2027.

Le gouvernement du Québec va également rencontrer les différents syndicats et souhaite collaborer avec eux dans le cadre de ces changements dans l'organisation du travail, au bénéfice de tous les Québécois.

Dès la fin janvier 2026, les employés devront être présents au bureau minimalement trois jours par semaine.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

