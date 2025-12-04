Stratégie québécoise des sciences de la vie 2025-2028 - Accélérer l'innovation, stimuler la compétitivité

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, ont profité de la tenue du Forum de l'industrie de la santé de Québec pour présenter la nouvelle Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 2025-2028.

Dans un contexte géopolitique complexe, où l'incertitude met à l'épreuve la résilience des entreprises, le Québec doit renforcer sa position parmi les leaders mondiaux dans le secteur des sciences de la vie.

Pour ce faire, la SQSV, qui prévoit des investissements du gouvernement du Québec de plus de 270 millions de dollars, vise les quatre grands objectifs suivants :

Soutenir la croissance et le maintien des entreprises en sciences de la vie au Québec en renforçant la chaîne de financement et en favorisant l'émergence de nouveaux entrepreneurs. Stimuler l'innovation industrielle grâce à l'expertise québécoise. Renforcer la production locale pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Faciliter l'accès au marché local, tout en soutenant la diversification des marchés.

Le gouvernement continuera également d'assurer le rayonnement du secteur québécois des sciences de la vie à l'échelle mondiale afin d'attirer de nouveaux investissements privés et de nouveaux partenariats. Il est à noter qu'en 2024, les entreprises du secteur ont réalisé des exportations de 4,2 milliards de dollars.

Le secteur des sciences de la vie est central à l'économie du Québec. Il compte plus de 750 entreprises, qui regroupent 40 000 emplois bien rémunérés. Le Québec se distingue par l'excellence reconnue de ses équipes de recherche et par la performance de ses centres de recherche de calibre international.

Citations :

« Notre gouvernement continue de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour soutenir l'essor de l'industrie des sciences de la vie. Ce secteur est hautement stratégique pour le Québec; il faut donc le renforcer d'une façon réfléchie et favoriser son rayonnement pour assurer sa compétitivité et son attractivité. L'industrie en ressortira encore plus forte. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Je suis ravi de la collaboration entre nos deux ministères dans l'élaboration de cette nouvelle Stratégie québécoise des sciences de la vie. Un comité formé de hauts dirigeants du secteur et d'associations sectorielles va assurer le suivi de la Stratégie et recommandera, au besoin, des ajustements en réponse à l'évolution du contexte mondial et québécois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

La nouvelle SQSV s'inscrit dans la poursuite des deux stratégies précédentes. Son implantation permettra des investissements totalisant 271,5 millions de dollars sur trois ans, incluant : 125 millions de dollars issus des fonds propres d'Investissement Québec; 50 millions consacrés à de nouveaux fonds structurants de capitaux d'investissement; des investissements minimums de 45 millions provenant du Fonds Impulsion en sciences de la vie.

Le Québec est le septième État en importance, sur 21 États nord-américains, en tant qu'exportateur de produits pharmaceutiques et d'instruments médicaux.

