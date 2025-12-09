Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 10 décembre 2025

Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

09 déc, 2025

QUÉBEC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 10 décembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales
Heure : 10 h 00
Lieu :   Assemblée nationale du Québec

Conseil des ministres
Heure : 12 h 30
Lieu :    Salle du Conseil
             Édifice Honoré-Mercier

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre

Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue