Mesures d'attraction et de rétention des infirmières - Des montants forfaitaires pour le personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires de l'Outaouais

QUÉBEC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Conscient des défis que le système de santé connait en Outaouais et pour appuyer les objectifs que le gouvernement s'est donnés avec la motion de rattrapage, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, annoncent que de nouveaux montants forfaitaires sont maintenant disponibles pour les professionnelles et professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires qui choisissent de venir travailler en Outaouais.

Cette mesure répond ainsi à la réalité particulière de la région de l'Outaouais où la proximité de l'Ontario accentue le recrutement du personnel de la santé. Elle vise ainsi à attirer et retenir de nouvelles ressources humaines dans la région, à contribuer à réduire la pression sur le personnel de la santé en place et à assurer l'accès à des soins de qualité pour la population.

Ainsi, les personnes nouvellement embauchées qui ne sont pas domiciliées dans la région administrative de l'Outaouais et qui s'engagent pour une durée minimale de trois ans à temps complet pourront recevoir :

30 000 $ si elles travaillent pour les réseaux locaux de services (RLS) Grande-Rivière-Hull-Gatineau, des Collines, de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation;

35 000 $ si l'engagement est conclu avec RLS de Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau.

« Le recrutement et la rétention du personnel de la santé sont au cœur de notre Plan santé. Ces incitatifs démontrent la volonté de notre gouvernement à investir davantage dans les régions confrontées à d'importants enjeux de main-d'œuvre. Ils contribueront à attirer de nouveaux talents, à stabiliser les équipes et à réduire la pression sur le réseau. Nous maintenons le cap afin d'offrir à toutes les Québécoises et à tous les Québécois des soins de qualité, accessibles, peu importe leur lieu de résidence. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Quand nous affirmons nous attaquer aux défis rencontrés par la région de l'Outaouais, nous nous y attaquons pour vrai. Cette mesure favorise la mise en place de solutions exceptionnelles pour répondre aux besoins de la population et soutenir les équipes sur le terrain. Elle fera une réelle différence pour notre région, autant à Gatineau que dans le milieu rural. J'invite le personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires à saisir cette occasion de se joindre aux équipes de la santé de l'Outaouais. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En offrant un soutien concret pour l'installation de nouveaux professionnels et professionnelles dans la région, nous améliorons les conditions de pratique et renforçons la capacité de nos établissements à offrir des soins humains, sécuritaires et de proximité. Il faut continuer d'explorer de nouvelles façons de faire pour trouver des solutions adaptées à la réalité du personnel de la santé et de la population de l'Outaouais. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

En plus de ces montants forfaitaires d'installation, les personnes admissibles pourront bénéficier d'incitatifs additionnels pour les heures supplémentaires variant de 5 % à 10 % du salaire horaire de base, selon les modalités en vigueur, et ce, à compter du 15 décembre 2025.

Notons que les montants forfaitaires d'installation seront versés en deux tranches : 10 000 $ à 12 000 $ lors de l'entrée en fonction; 20 000 $ à 23 000 $ après trois ans de service ou à la fin de l'engagement contractuel.

Soulignons que ces mesures proviennent d'un budget consacré à la région de l'Outaouais prévu à la convention collective 2024-2028 qui inclut notamment l'octroi d'un budget supplémentaire d'un million de dollars par année pour la période 2023-2024 à 2027-2028.

