Plus de 9,5 M$ pour un grand projet de la Régie intermunicipale GÉANT

NORMANDIN, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - L'adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, est fière d'annoncer, au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, et de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, qu'une somme de 9 590 200 $ a été accordée à la Régie intermunicipale GÉANT pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers à Normandin.

En plus d'accueillir la caserne, qui inclura un garage de six portes, l'infrastructure comprendra aussi des bureaux pour le centre administratif, un local pour les archives et une salle de réunion. Le bâtiment, sur deux étages, aura une superficie de 1 205 mètres carrés. Le projet bénéficiera à la population du territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, notamment aux gens de Normandin, de Girardville, de Saint-Edmond-les-Plaines, d'Albanel et de Saint-Thomas-Didyme.

Citations :

« Lorsqu'il est question de sécurité incendie, chaque minute compte. Cet investissement de près de 10 millions de dollars permettra à la Régie intermunicipale GÉANT de se doter d'infrastructures à la hauteur de l'engagement et du professionnalisme de ses équipes. C'est un projet structurant qui renforcera la capacité d'intervention sur l'ensemble du territoire et qui contribuera à protéger les citoyens, les familles et les entreprises pour de nombreuses années. Je suis particulièrement fière du fait que notre gouvernement participe concrètement à la réalisation de ce projet attendu par le milieu! »

Nancy Guillemette, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Roberval

« Nous sommes très fiers de cette annonce, qui démontre la volonté de notre gouvernement d'être en action partout au Québec. Cela passe par des financements qui aident grandement le développement dans nos régions. Cette initiative est concrète et viendra combler un besoin important de la région. Merci à tous ceux qui ont rendu cette réalisation possible. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets structurants qui, comme celui de la Régie intermunicipale GÉANT, contribuent directement à la qualité de vie et à la sécurité des communautés nordiques. À travers la Société du Plan Nord, nous propulsons des initiatives concrètes qui renforcent les infrastructures essentielles et favorisent un développement harmonieux et durable du territoire. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Cette nouvelle caserne nous permettra d'améliorer nos interventions en sécurité incendie tout en offrant à nos pompiers des installations modernes répondant aux plus récentes normes en matière de santé et de sécurité au travail. Grâce à des espaces mieux adaptés, nous contribuerons à protéger ceux et celles qui veillent chaque jour à la sécurité des citoyens. C'est un projet porteur dont les retombées se feront sentir dans chacune des municipalités membres de la Régie. »

Dave Plourde, président de la Régie intermunicipale GÉANT

Faits saillants :

D'abord, la Régie intermunicipale GÉANT reçoit une aide financière de 6 006 000 $ provenant du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Le soutien du PRACIM comprend également des majorations allant de 5 à 10 % accordées aux municipalités de petite taille.

Ensuite, une somme de 3 584 200 $ est attribuée à la Régie intermunicipale GÉANT par la Société Plan Nord, par l'entremise de son enveloppe d'opportunité.

L'enveloppe d'opportunité de la Société du Plan Nord est un outil financier qui vise à soutenir des projets nordiques d'envergure pour répondre aux enjeux et aux besoins des communautés vivant au nord du 49 e parallèle.

parallèle. La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions, des nations autochtones concernées et du secteur privé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Pour en savoir plus sur les activités de la Société du Plan Nord, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis, 367 977-7465; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]; Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, 418 643-1874, poste 66455