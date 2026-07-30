Près de 1,4 M$ pour cinq projets en développement régional à Eeyou Istchee

CHIBOUGAMAU, QC, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec annonce que des aides financières totalisant 1 380 710 $ sont octroyées pour appuyer la réalisation de cinq initiatives sur le territoire d'Eeyou Istchee, dans le Nord-du-Québec.

Plusieurs initiatives porteuses voient le jour dans le territoire d'Eeyou Istchee afin de stimuler le développement économique, de soutenir les entreprises locales et d'améliorer les infrastructures. Parmi celles-ci, la rénovation complète de la pourvoirie Broadback, incluant la modernisation des installations et l'amélioration du système d'énergie solaire, permettra d'offrir une expérience bonifiée aux visiteurs et visiteuses tout en générant des retombées économiques et des emplois. Par ailleurs, la mise aux normes environnementales d'un site et la planification de la construction d'un hôtel à Waswanipi contribueront à assurer un développement touristique durable, à renforcer l'offre d'hébergement et à soutenir l'attractivité de la région.

En parallèle, des initiatives dont profitera le tissu économique local sont également mises en place. L'embauche d'une ressource au sein du Gouvernement de la nation crie permettra de mieux promouvoir les programmes et services offerts aux entreprises, tandis que le développement d'une application mobile pour l'achat local encouragera la consommation au sein des communautés. Ensemble, ces projets contribuent à la vitalité économique des communautés cries, à la création d'emplois et à la mise en place de conditions favorables à une croissance durable et inclusive.

Faits saillants :

L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).

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Annexe

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Cinq projets retenus en 2024-2025 pour la région du Nord-du-Québec, secteur Eeyou Istchee Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 239 229 $ Rénovation des installations de la pourvoirie Broadback Par : La Première Nation crie d'Oujé-Bougoumou Le projet consiste à procéder à des rénovations complètes des installations de la Pourvoirie Broadback, incluant les chalets, le bloc sanitaire et le château d'eau. Ces travaux visent à rentabiliser les activités de la pourvoirie, à procurer une meilleure expérience à sa clientèle, à générer des emplois et à contribuer au développement économique en Eeyou Istchee. 2024-2025 367 481 $ Embauche d'une technicienne ou d'un technicien en communication Par : Le Gouvernement de la nation crie Le projet permettra la création d'un nouveau poste de technicienne ou technicien en communication au sein du Service du commerce et de l'industrie du Gouvernement de la nation crie. Cette ressource contribuera à soutenir l'équipe dans la promotion des programmes et services auprès des communautés cries d'Eeyou Istchee, et aura la tâche d'assurer le développement et la mise à jour d'un site Web ainsi que la gestion des médias sociaux. En plus de créer un emploi, ce projet ajoute à l'offre de services proposée aux entreprises du Service. 2024-2028

116 000 $ Mise aux normes environnementales - Phase 1 du site Waconichi Par : La Corporation Nibiischii Le projet consiste à réaliser une étude en vue de la conception de plans et devis pour mettre en place un nouveau système de fosse septique et de traitement des eaux usées. La modernisation et la mise aux normes des systèmes de gestion d'eau potable, des eaux usées et des déchets amélioreront le fonctionnement des opérations et des activités, de manière à assurer un développement durable et écoresponsable. Le projet soutiendra la pérennité des opérations et de l'offre touristique du site. 2024-2025

490 000 $ Hôtel Waswanipi phase 1 - Plans et devis Par : La Corporation de développement de Waswanipi Le projet consiste à établir les plans et devis en vue de la construction d'un hôtel, qui viendra dynamiser l'activité économique et créer des emplois. L'hôtel comptera 20 chambres, dont la plupart seront équipées d'une cuisinette pour des séjours prolongés, un service de buanderie commerciale pour la clientèle et la population locale, ainsi qu'un restaurant d'une capacité de 50 personnes. La construction de l'hôtel permettra de fournir de l'hébergement sécuritaire et moderne, de façon à encourager les touristes à visiter Waswanipi ainsi qu'à donner la possibilité aux voyageuses et voyageurs d'affaires d'y séjourner. 2024-2026 168 000 $ Développement d'une application mobile pour favoriser l'achat local Par : Le Gouvernement de la nation crie Le projet consiste à élaborer une application mobile et une campagne de promotion de l'achat local afin d'appuyer le développement, l'expansion et la pérennité des entreprises locales des communautés cries. En plus de soutenir et de créer des emplois locaux, il permettra de réduire les fuites économiques provenant des achats faits à l'extérieur des communautés, de même que de renforcer et de stimuler l'activité économique du secteur privé de chaque communauté. À terme, l'application mobile contribuera à accroître les ventes de produits et services des entreprises locales des communautés cries. 2024-2028 Total : 1 380 710 $



Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Juillet 2026

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]