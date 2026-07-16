Appui à l'Université Laval - Québec soutient la construction d'une station de recherche du Centre d'études nordiques à Umiujaq

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Denis Lamothe, le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, annoncent un soutien financier à l'Université Laval afin d'appuyer la construction d'une station de recherche qui sera exploitée par le Centre d'études nordiques (CEN) à Umiujaq, au Nunavik.

Grâce à une somme de plus de 4,1 millions de dollars, cette nouvelle infrastructure, qui sera implantée dans le Nord-du-Québec d'ici 2028, permettra au CEN de répondre adéquatement à ses besoins en matière de recherche sur les enjeux spécifiques au territoire nordique, tout en facilitant le transfert d'expertise et de connaissances vers le milieu et la communauté. Évaluée à près de 7 millions de dollars, cette station de recherche deviendra l'une des quatre composantes territoriales de l'Institut nordique du Québec (INQ), et servira plus précisément de base névralgique pour étudier le pergélisol discontinu et les impacts du réchauffement climatique sur les écosystèmes arctiques et subarctiques.

En permettant au Québec de maintenir sa position de chef de file dans le domaine de la recherche nordique, la construction de la nouvelle station de recherche à Umiujaq rejoint les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027 et du Plan d'action nordique 2023-2028 de la Société du Plan Nord.

Citations :

« La nordicité fait partie intégrante de notre identité et de la vision de notre gouvernement. En soutenant la construction de cette nouvelle station, on contribue à stimuler davantage les forces vives de la recherche nordique, et à offrir à nos chercheurs des infrastructures de pointe pour mieux comprendre le territoire et innover vers l'adaptation. C'est une bonne nouvelle pour toute la collectivité, qui bénéficiera des retombées des projets de recherche du CEN et de l'INQ visant à mieux relever les défis sociaux et environnementaux du Nord québécois! »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La recherche réalisée dans la nouvelle station à Umiujaq et menée en partenariat avec les communautés inuites aura des retombées concrètes sur leur territoire et leur quotidien ainsi que sur le mieux-être de toutes les personnes vivant dans le Nord-du-Québec. C'est en mettant nos connaissances en commun que nous pourrons mieux répondre aux enjeux vécus sur le terrain. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« La recherche de pointe qui sera réalisée par le CEN sur la dynamique des environnements froids rejoint la mission de la Société du Plan Nord, qui œuvre avec intégrité et engagement au développement durable du territoire nordique québécois. Le réchauffement climatique y est plus rapide et prononcé qu'ailleurs. Je remercie l'INQ et le CEN de s'investir pleinement pour mieux comprendre et protéger les ressources de ces milieux riches et complexes. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« L'Université Laval est reconnue pour son personnel de recherche hautement qualifié et de calibre mondial. En recrutant de nouveaux étudiants et chercheurs pour prendre part aux activités du CEN et de l'INQ, on forme la relève et l'on facilite la collaboration avec d'autres universités et instituts de recherche. Les projets innovants de ces équipes multidisciplinaires nous aideront assurément à bâtir le Québec de demain. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Si le Québec figure parmi les leaders de la recherche nordique, c'est en partie grâce aux chercheurs du CEN et de l'INQ, qui ont développé une expertise de pointe en la matière, notamment sur le campus de l'Université Laval, dans la Capitale-Nationale. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous soutenons l'ajout d'une infrastructure dans le Nord québécois pour bonifier leurs activités de recherche. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je tiens à féliciter chaleureusement le CEN de l'Université Laval pour son projet remarquable, soutenu par le programme de financement Northern REACHE. Cet appui souligne la pertinence et l'impact de nos travaux pour l'avenir du Nord et des communautés qui y vivent. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« L'Université Laval est fière d'investir dans des infrastructures de recherche incomparables qui soutiennent des travaux d'impact pour nos sociétés. Dans un contexte où les bouleversements climatiques s'accélèrent, cette nouvelle station est essentielle pour mieux comprendre les changements de nos écosystèmes et développer des solutions adaptées au développement durable des régions nordiques. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

« Par ses stations de recherche, le CEN offre un accès privilégié pour la recherche en milieu nordique. La future station intégrera également une salle de formation communautaire pour favoriser la dissémination des connaissances, la cocréation de la recherche et le développement de projets de recherche participative avec les membres de la communauté d'Umiujaq. Nous remercions les gouvernements du Québec et du Canada de nous permettre de réaliser ce projet. »

Richard Fortier, professeur titulaire au Département de géologie et de génie géologique de l'Université Laval, membre régulier et ancien directeur du CEN

« Nous souhaitons exprimer notre sincère reconnaissance à l'Université Laval pour son soutien et sa collaboration. C'est un privilège de pouvoir travailler ensemble, et nous apprécions la relation positive qui existe entre nos organisations. Merci pour ce partenariat continu. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer dans le cadre de futures initiatives. »

Lydia Tooktoo, au nom de la Corporation foncière Anniturvik d'Umiujaq

Faits saillants :

Le CEN est un centre de recherche basé à l'Université Laval qui gère un important réseau d'infrastructures s'étendant du biome boréal jusqu'au Haut-Arctique canadien. Ce regroupement stratégique interuniversitaire et multidisciplinaire œuvre pour le développement durable du Nord en partenariat avec les communautés nordiques et les organisations publiques et privées.

L'INQ rassemble les forces de recherche nordique et arctique de 17 établissements universitaires québécois ainsi que de nombreux partenaires autochtones, gouvernementaux et internationaux.

Grâce à un financement de la Société du Plan Nord, la station de recherche d'Umiujaq a été reconnue comme la composante territoriale de l'INQ au Nunavik et contribue aux activités de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances menées par ses membres et partenaires dans le Nord québécois.

Le projet de construction de la nouvelle station à Umiujaq s'inscrit dans une volonté de réconciliation avec les Premières Nations et les Inuit au Québec.

L'aide financière provient notamment du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation publiques.

La nouvelle station de recherche du CEN répond à plusieurs axes de la SQRI² 2022-2027 : exceller en recherche, en science et en technologie; créer un environnement favorable au développement de l'innovation; développer les talents, et la culture scientifique et de l'innovation; miser sur des secteurs d'avenir et des projets structurants.

Elle propose la vision d'un Québec qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. À terme, quelque 7,5 milliards de dollars auront été investis pour continuer de bâtir la vision d'un Québec ambitieux et audacieux.

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SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Normand Houde, Conseiller politique, Bureau de circonscription, du député d'Ungava et adjoint parlementaire, du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 748-6046; Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations, avec les Premières Nations et les Inuit, Tél. : 819 444-7064, Courriel : [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Tél. : 367 977-7465, Courriel : [email protected]; Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 450 501-7435, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]