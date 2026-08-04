Plus de 5,6 M$ en soutien à 16 initiatives de développement régional de la Montérégie
Nouvelles fournies parMinistère des Affaires municipales et de l'Habitation
04 août, 2026, 08:02 ET
LONGUEUIL, QC, le 4 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec octroie une somme de 5 612 053 $ pour appuyer la réalisation de 16 initiatives en Montérégie.
Grâce à la concertation entre municipalités, MRC, ministères et organismes, ces actions renforcent la cohésion régionale tout en améliorant de différentes façons la qualité de vie de la population. Ainsi, ces projets entraîneront des retombées positives pour les secteurs économique, social, culturel et environnemental.
Plus précisément, ces projets visent la valorisation du patrimoine, la structuration du tourisme, le soutien à l'agroalimentaire local, l'aménagement des espaces verts, l'amélioration des infrastructures de transport actif, la préservation des milieux naturels et de l'environnement, de même que la conceptualisation du développement économique ainsi que des arts et des lettres.
Faits saillants :
- Les projets et ententes (voir l'annexe au communiqué) ont été sélectionnés par un comité régional en réponse aux priorités de développement de la Montérégie.
- Cette aide financière est octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.
- Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire.
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Annexe
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Fonds régions et ruralité
Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions
Quatre ententes et douze projets retenus pour la région de la Montérégie
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Aide financière totale accordée
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Partenaires et description du projet
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Période
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100 000 $
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Étude de faisabilité d'une « cité mémoire » à l'échelle régionale
Par : Tourisme Montérégie
Réaliser une étude de faisabilité à propos d'un parcours le long du fleuve Saint-Laurent pour répertorier et cartographier l'offre culturelle et récréotouristique, et identifier les secteurs de développement potentiel en matière de mise en valeur historique.
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2024-2026
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120 000 $
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Exclos de protection pour la régénération forestière
Par : Agence forestière de la Montérégie
Mettre en place un exclos pour limiter l'accès aux cerfs de Virginie à différents endroits publics, et créer des outils de communication pour sensibiliser la population à la problématique de l'absence de régénération forestière en raison du broutage excessif.
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2024-2027
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1 078 872 $
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Construction d'un tunnel sous la route 132
Par : MRC de Pierre-De Saurel
Construire un tunnel pour assurer une traversée sécuritaire de la route 132 aux usagères et usagers de la Route verte et permettant de réunir des tronçons existants.
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2024-2028
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157 780 $
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Maillage d'approvisionnement local avec les institutions de la Montérégie
Par : Les Jardins de la Terre
Conclure des ententes d'approvisionnement avec les institutions du territoire afin de permettre aux centres de la petite enfance et aux résidences de personnes âgées de s'approvisionner en aliments locaux.
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2024-2027
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157 780 $
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De la valorisation à la commercialisation
Par : Alternative Aliment-Terre
Développer la commercialisation de l'entreprise en augmentant les revenus générés par la vente de produits, tout en bonifiant l'accès aux aliments locaux pour les citoyennes et citoyens.
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2024-2026
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198 520 $
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Aménagement d'un sentier multifonctionnel à Saint-Louis-de-Gonzague
Par : MRC de Beauharnois-Salaberry
Aménager un sentier multifonctionnel qui relie un quartier résidentiel de Saint-Louis-de-Gonzague au parc régional de Beauharnois-Salaberry afin de sécuriser et de favoriser l'accès au parc pour la population et l'ensemble des personnes le visitant.
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2024-2026
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309 000 $
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Démarche de structuration touristique sur la Rive-Sud de Montréal
Par : Ville de Longueuil
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie qui permettra de structurer le développement touristique de la Rive-Sud de Montréal, soit les territoires de l'agglomération de Longueuil et des MRC de Roussillon et
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2025-2026
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1 000 000 $
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Avenant à l'Entente sectorielle de développement pour la structuration montérégienne du développement social
Par : Table de concertation régionale de la Montérégie, Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie, Concertation multisectorielle en développement social et réussite éducative - Concertation Horizon, Pôle Réussite Montérégie (ancienne Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative), Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre pour la Direction de santé publique de la Montérégie, les 12 MRC de la région, Ville de Longueuil, Secrétariat à la condition féminine et ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
Bonifier la contribution du MAMH afin de permettre le financement de projets régionaux en développement social.
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2024-2027
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275 572 $
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Étude de préprojet d'une passerelle de transport actif au-dessus de la rivière Richelieu entre McMasterville et Otterburn Park
Par : MRC de La Vallée-du-Richelieu
Étudier la faisabilité de la conception et de la construction d'une passerelle qui pourrait devenir une pièce maîtresse du transport actif pour toute la région.
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2025-2026
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323 675 $
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Mise en œuvre du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels
Par : MRC de Marguerite-D'Youville
Mettre en œuvre des actions en lien avec le Plan régional des milieux humides, hydriques et naturels, notamment pour la conservation des milieux naturels, la restauration d'habitats prioritaires et la connectivité écologique sur le territoire.
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2025-2029
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99 990 $
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Poursuite du pavage sur un tronçon de piste cyclable en Montérégie
Par : MRC du Haut-Richelieu
Réaliser des travaux sur une portion de la Route verte afin d'améliorer la sécurité de la piste, et procéder à des travaux d'aménagement incluant de la plantation d'arbres et l'intégration de mobilier urbain.
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2025-2026
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53 605 $
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Optimisation du Circuit du Paysan
Par : MRC des Jardins-de-Napierville
Moderniser le Circuit du Paysan en redéfinissant sa vision, sa mission et son positionnement pour garantir sa pérennité, notamment en élargissant son offre et en intégrant des expériences culinaires et gastronomiques produites localement.
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2025-2026
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863 122 $
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Mise en place d'un « hub » agroalimentaire dans Roussillon
Par : MRC de Roussillon
Mettre en place un « hub » agroalimentaire pour la Rive-Sud de Montréal dans le but de soutenir le développement de ce secteur d'activité sur le territoire, tout en le rapprochant de sa communauté citoyenne.
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2025-2029
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100 000 $
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Avenant à l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie 2023-2026 (Entente sectorielle de développement pour les arts et les lettres)
Par : Conseil des arts et des lettres du Québec, Culture Montérégie, les 12 MRC de la région, Ville de Longueuil, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, Table de concertation régionale de la Montérégie et MAMH
Bonifier la contribution du MAMH afin de permettre le financement de projets supplémentaires sur le territoire.
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2023-2026
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424 137 $
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Entente sectorielle de développement - Économie
Par : Montérégie Économique, Table de concertation régionale de la Montérégie, les 12 MRC de la région, Ville de Longueuil, Développement économique de l'agglomération de Longueuil, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et MAMH
Conserver l'expertise acquise au sein des organisations en matière de développement économique et de main-d'œuvre, et travailler en concertation pour l'intégration de nouveaux objectifs en lien avec les travaux des prochaines années.
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2025-2026
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350 000 $
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Entente sectorielle de développement - Environnement
Par : Table de concertation régionale de la Montérégie, Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, MRC de Vaudreuil-Soulanges, ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et MAMH
Définir les modalités de participation des acteurs de la région quant à la mise en commun des connaissances et des ressources en matière environnementale, et contribuer à la préservation des ressources en eau. L'entente vise également à établir les bases de la concertation régionale en matière d'environnement pour les prochaines années.
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2025-2027
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Total : 5 612 053 $
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Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Août 2026
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Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire en lien avec les projets et les ententes
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• Faire de la Montérégie le chef de file du Québec en agriculture.
• Développer une identité rassembleuse par la culture.
• Créer la richesse par l'économie et l'innovation.
• Miser sur une main-d'œuvre compétente et sur la relève entrepreneuriale.
• Offrir à toutes les personnes les conditions d'obtention d'une meilleure qualité de vie.
• Protéger et mettre en valeur les ressources naturelles.
• Promouvoir et développer le tourisme.
SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]
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