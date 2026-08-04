Plus de 5,6 M$ en soutien à 16 initiatives de développement régional de la Montérégie

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Quatre ententes et douze projets retenus pour la région de la Montérégie

Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période

100 000 $ Étude de faisabilité d'une « cité mémoire » à l'échelle régionale Par : Tourisme Montérégie Réaliser une étude de faisabilité à propos d'un parcours le long du fleuve Saint-Laurent pour répertorier et cartographier l'offre culturelle et récréotouristique, et identifier les secteurs de développement potentiel en matière de mise en valeur historique. 2024-2026

120 000 $ Exclos de protection pour la régénération forestière Par : Agence forestière de la Montérégie Mettre en place un exclos pour limiter l'accès aux cerfs de Virginie à différents endroits publics, et créer des outils de communication pour sensibiliser la population à la problématique de l'absence de régénération forestière en raison du broutage excessif. 2024-2027

1 078 872 $ Construction d'un tunnel sous la route 132 Par : MRC de Pierre-De Saurel Construire un tunnel pour assurer une traversée sécuritaire de la route 132 aux usagères et usagers de la Route verte et permettant de réunir des tronçons existants. 2024-2028

157 780 $ Maillage d'approvisionnement local avec les institutions de la Montérégie Par : Les Jardins de la Terre Conclure des ententes d'approvisionnement avec les institutions du territoire afin de permettre aux centres de la petite enfance et aux résidences de personnes âgées de s'approvisionner en aliments locaux. 2024-2027

157 780 $ De la valorisation à la commercialisation Par : Alternative Aliment-Terre Développer la commercialisation de l'entreprise en augmentant les revenus générés par la vente de produits, tout en bonifiant l'accès aux aliments locaux pour les citoyennes et citoyens. 2024-2026

198 520 $ Aménagement d'un sentier multifonctionnel à Saint-Louis-de-Gonzague Par : MRC de Beauharnois-Salaberry Aménager un sentier multifonctionnel qui relie un quartier résidentiel de Saint-Louis-de-Gonzague au parc régional de Beauharnois-Salaberry afin de sécuriser et de favoriser l'accès au parc pour la population et l'ensemble des personnes le visitant. 2024-2026

309 000 $ Démarche de structuration touristique sur la Rive-Sud de Montréal Par : Ville de Longueuil Élaborer et mettre en œuvre une stratégie qui permettra de structurer le développement touristique de la Rive-Sud de Montréal, soit les territoires de l'agglomération de Longueuil et des MRC de Roussillon et

de Marguerite-D'Youville. 2025-2026

1 000 000 $ Avenant à l'Entente sectorielle de développement pour la structuration montérégienne du développement social Par : Table de concertation régionale de la Montérégie, Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie, Concertation multisectorielle en développement social et réussite éducative - Concertation Horizon, Pôle Réussite Montérégie (ancienne Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative), Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre pour la Direction de santé publique de la Montérégie, les 12 MRC de la région, Ville de Longueuil, Secrétariat à la condition féminine et ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Bonifier la contribution du MAMH afin de permettre le financement de projets régionaux en développement social. 2024-2027

275 572 $ Étude de préprojet d'une passerelle de transport actif au-dessus de la rivière Richelieu entre McMasterville et Otterburn Park Par : MRC de La Vallée-du-Richelieu Étudier la faisabilité de la conception et de la construction d'une passerelle qui pourrait devenir une pièce maîtresse du transport actif pour toute la région. 2025-2026

323 675 $ Mise en œuvre du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels Par : MRC de Marguerite-D'Youville Mettre en œuvre des actions en lien avec le Plan régional des milieux humides, hydriques et naturels, notamment pour la conservation des milieux naturels, la restauration d'habitats prioritaires et la connectivité écologique sur le territoire. 2025-2029

99 990 $ Poursuite du pavage sur un tronçon de piste cyclable en Montérégie Par : MRC du Haut-Richelieu Réaliser des travaux sur une portion de la Route verte afin d'améliorer la sécurité de la piste, et procéder à des travaux d'aménagement incluant de la plantation d'arbres et l'intégration de mobilier urbain. 2025-2026

53 605 $ Optimisation du Circuit du Paysan Par : MRC des Jardins-de-Napierville Moderniser le Circuit du Paysan en redéfinissant sa vision, sa mission et son positionnement pour garantir sa pérennité, notamment en élargissant son offre et en intégrant des expériences culinaires et gastronomiques produites localement. 2025-2026

863 122 $ Mise en place d'un « hub » agroalimentaire dans Roussillon Par : MRC de Roussillon Mettre en place un « hub » agroalimentaire pour la Rive-Sud de Montréal dans le but de soutenir le développement de ce secteur d'activité sur le territoire, tout en le rapprochant de sa communauté citoyenne. 2025-2029

100 000 $ Avenant à l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie 2023-2026 (Entente sectorielle de développement pour les arts et les lettres) Par : Conseil des arts et des lettres du Québec, Culture Montérégie, les 12 MRC de la région, Ville de Longueuil, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, Table de concertation régionale de la Montérégie et MAMH Bonifier la contribution du MAMH afin de permettre le financement de projets supplémentaires sur le territoire. 2023-2026

424 137 $ Entente sectorielle de développement - Économie Par : Montérégie Économique, Table de concertation régionale de la Montérégie, les 12 MRC de la région, Ville de Longueuil, Développement économique de l'agglomération de Longueuil, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et MAMH Conserver l'expertise acquise au sein des organisations en matière de développement économique et de main-d'œuvre, et travailler en concertation pour l'intégration de nouveaux objectifs en lien avec les travaux des prochaines années. 2025-2026

350 000 $ Entente sectorielle de développement - Environnement Par : Table de concertation régionale de la Montérégie, Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, MRC de Vaudreuil-Soulanges, ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et MAMH Définir les modalités de participation des acteurs de la région quant à la mise en commun des connaissances et des ressources en matière environnementale, et contribuer à la préservation des ressources en eau. L'entente vise également à établir les bases de la concertation régionale en matière d'environnement pour les prochaines années. 2025-2027

Total : 5 612 053 $



