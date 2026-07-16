Modernisation des infrastructures - Québec et Ottawa octroient plus de 900 000 $ pour moderniser le Portail Pélagie-Cormier du Port de Havre-Saint-Pierre

HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent des investissements totalisant 910 309 dollars au Port de Havre-Saint-Pierre pour moderniser et optimiser le Portail Pélagie-Cormier, un pavillon d'accueil clé pour le développement touristique et économique de la Minganie. Le coût total du projet s'élève à plus de 1,6 million de dollars.

Ce projet stratégique permettra de consolider le rôle du Port de Havre‑Saint‑Pierre comme moteur économique régional, notamment en améliorant la qualité des services offerts aux locataires, aux croisiéristes et aux visiteurs. Il vise également à assurer la durabilité du bâtiment d'accueil touristique, garantissant sa fonctionnalité et sa performance à long terme.

Le projet du Portail Pélagie-Cormier se réalisera en trois phases :

Modernisation du bâtiment d'accueil et revalorisation des espaces publics, en plus de l'ajout d'un nouvel espace de travail public. Réaménagement d'une section du deuxième étage par l'ajout de trois bureaux locatifs et d'une toilette accessible aux personnes à mobilité réduite. Optimisation de l'extérieur du bâtiment afin d'améliorer l'expérience des visiteurs .

Le projet s'inscrit directement dans les priorités touristiques et économiques de la MRC de Minganie ainsi que de la Ville de Havre-Saint-Pierre, qui soutiennent la mise en valeur durable de leurs atouts naturels, maritimes et culturels.

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), se joint à Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis, pour annoncer aujourd'hui ce projet. Kateri Champagne Jourdain a procédé à l'annonce lors de l'événement tenu à Havre-Saint-Pierre.

Citations :

« Notre gouvernement accompagne les entreprises et les régions du pays dans leur transition vers l'économie de demain. En soutenant des projets structurants comme la modernisation du Portail Pélagie‑Cormier du Port de Havre‑Saint‑Pierre, nous contribuons à bonifier le développement des atouts de la Minganie. Cet investissement permettra d'offrir des infrastructures modernes et adaptées aux besoins actuels, tout en appuyant une relance inclusive et la création d'emplois de qualité dans la collectivité. Bravo pour ce projet catalyseur de développement économique et touristique qui profitera à toute la région! »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement Canada pour les régions du Québec

« En investissant plus de 544 000 dollars et en appuyant ce projet, notre gouvernement contribue à doter notre région d'infrastructures modernes qui mettront davantage en valeur notre identité, notre patrimoine et nos attraits. C'est aussi une façon de soutenir l'économie locale et de renforcer une offre touristique de qualité. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis

« Le Port de Havre-Saint-Pierre est un moteur économique d'importance pour la Minganie, avec pour mission de générer des retombées durables au bénéfice de la communauté. La modernisation du Portail Pélagie-Cormier, principal bâtiment d'accueil de la région, constitue un investissement essentiel pour soutenir notre développement futur, qui entraînera une augmentation de l'achalandage au port et dans la région, notamment par la croissance des croisières internationales, mais aussi par l'éventuelle mise en place d'un lien maritime vers Anticosti et la Gaspésie. Ces travaux permettront d'assurer que nos infrastructures d'accueil soient à la hauteur des ambitions de développement du port et des besoins futurs de notre territoire. Nous remercions sincèrement le gouvernement du Québec et l'ensemble de nos partenaires pour leur confiance et leur contribution à des projets comme celui-ci, qui ont un impact réel sur notre communauté. »

Odessa Thériault, directrice générale du Port de Havre-Saint-Pierre

« Le Port de Havre-Saint-Pierre est bien plus qu'une infrastructure portuaire : c'est une porte d'entrée majeure de la Minganie et un véritable cœur touristique pour notre territoire. En soutenant la modernisation du Portail Pélagie-Cormier, la MRC de Minganie appuie un projet structurant qui permettra de diversifier les activités du port, d'offrir de nouveaux espaces commerciaux en location et de renforcer l'accueil des visiteurs, des croisiéristes, des entrepreneurs et des partenaires du milieu. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large de développement régional, où le port devient un levier économique, touristique et communautaire au bénéfice de toute la Minganie. Nous sommes fiers d'accompagner le Port de Havre-Saint-Pierre dans cette initiative, comme dans plusieurs autres projets qui contribuent à faire rayonner notre région. »

Sébastien l'Écuyer, préfet suppléant de la MRC de Minganie

Faits saillants :

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada accorde une contribution non remboursable de 366 236 dollars consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC. Pour sa part, le gouvernement du Québec, par l'entremise de l'enveloppe d'opportunité de la Société du Plan Nord, accorde 544 046 dollars.

Les fonds accordés par DEC ont été consentis en vertu du PDEQ, qui vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, l'Agence accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Le projet bénéficie également du soutien de plusieurs partenaires qui contribuent à sa réalisation. Événement Attraction Québec - Fonds de soutien au développement de l'offre touristique du Québec acco rde une aide de 40 000 dollars. La MRC de Minganie appuie l'initiative avec un investissement de 20 385 dollars . Rio Tinto Fer et Titane investit 65 898 dollars. Finalement, le Port de Havre - Saint - Pierre complète le montage financier avec une contribution de 595 573 dollars pour un coût total de projet de 1,6 million de dollars.

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SOURCE Société du Plan Nord

Sources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et de la ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et de la ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 367 977-7465, Courriel : [email protected]; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455