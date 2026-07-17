Les gouvernements du Canada et du Québec accordent plus de 9 M $ à Saint-Fortunat

SAINT-FORTUNAT, QC , le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre du Logement et de l'Infrastructure, l'honorable Gregor Robertson, le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, et l'adjointe gouvernementale pour la région de la Chaudière-Appalaches du ministre délégué aux Régions et députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 9 656 187 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Fortunat pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Le projet vise la réfection et la modernisation des infrastructures municipales d'eau dans le cadre de la reconstruction de la route 263, en coordination avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Il comprend la réalisation des travaux de conception du réseau d'égout sanitaire et pluvial afin d'assurer une gestion efficace des eaux usées et de ruissellement, de respecter les normes environnementales et de réduire les rejets vers la rivière Bulstrode. Les travaux incluent également le remplacement des conduites d'eau potable vieillissantes.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de moderniser des infrastructures majeures d'eau potable et d'eaux usées qui contribueront à répondre aux besoins de la population de Saint-Fortunat. Ce type de projet est essentiel pour bâtir un Canada fort et résilient, permettant de renforcer les infrastructures municipales de nos collectivités qui en ont le plus besoin. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Notre gouvernement est à pied d'œuvre pour moderniser les infrastructures municipales au Québec. Nos actions contribuent à l'amélioration de la résilience des réseaux d'eau, à la protection de l'environnement et au maintien des services essentiels à la population. C'est une de nos priorités de soutenir les municipalités dans l'entretien et le remplacement de leurs conduites désuètes. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureuse de constater que plus de 5 millions de dollars en fonds fédéraux serviront à réaliser un projet d'infrastructure essentiel pour les résidents de Saint-Fortunat. Grâce à ce projet, les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales de la collectivité seront améliorées et modernisées pour ainsi mieux répondre aux besoins actuels. »

Caroline Desrochers, Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Je me réjouis de cet investissement pour notre communauté. En modernisant les infrastructures d'eau potable et d'eaux usées de Saint-Fortunat, nous améliorons la fiabilité des réseaux. Grâce à une saine planification avec les travaux routiers, nous protégeons l'environnement, limitons les impacts pour la population et assurons des services durables et de qualité pour les années à venir »

Isabelle Lecours, adjointe gouvernementale pour la région de la Chaudière-Appalaches du ministre délégué aux Régions et députée de Lotbinière-Frontenac

« Nous accueillons cette annonce avec un immense soulagement. Grâce à cet appui, Saint-Fortunat pourra enfin réaliser un projet majeur comprenant la mise aux normes de ses infrastructures d'eau potable et d'eaux usées, ainsi que la réfection de la route 263. Ces travaux, attendus depuis plusieurs années, permettront de lever des contraintes importantes et de concrétiser des projets qui étaient en attente, tout en améliorant la qualité de vie et la sécurité de nos citoyens. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à cette réussite, particulièrement notre députée Isabelle Lecours, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le MTMD, ainsi que les ingénieurs et le directeur régional du MAMH pour leur accompagnement et leur soutien. »

Denis Fortier, maire, municipalité de Saint-Fortunat

Faits en bref

La somme annoncée de 9 656 187 $ est financée à hauteur de 5 069 397 $ par le gouvernement du Canada et de 4 586 790 $ par le gouvernement du Québec. Cette aide est accordée dans le cadre de l'Entente Canada-Québec relative au Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement - Volet des ententes provinciales et territoriales, par laquelle le Canada transfère des fonds au Québec, qui les distribue dans le cadre de ses programmes, dont le Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033 , selon ses priorités.

L'aide financière provient du PRIMEAU, qui est issu du Plan québécois des infrastructures . Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH.

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023-2033, les municipalités peuvent d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs en eau.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

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