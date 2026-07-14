La restauration de la mine Principale entre dans une nouvelle phase et générera d'importantes retombées dans le Nord-du-Québec

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, sont heureux d'annoncer que le gouvernement du Québec s'est entendu avec l'entreprise Éconord sur les prochaines étapes de la restauration du site de la mine Principale, situé à Chibougamau. Des travaux d'une valeur estimée de 30,4 M$ pourront donc débuter d'ici l'automne. Ils permettront de générer des retombées significatives pour les communautés d'Oujé-Bougoumou et de Chibougamau.

Cette annonce a été faite aujourd'hui en compagnie du chef de la Nation crie d'Oujé-Bougoumou, M. Gaston Cooper, et de Mme Nichèle Compartino, mairesse de Chibougamau.

L'entente globale conclue dans le cadre de ce projet établit un véritable partenariat avec le milieu, dans lequel les communautés autochtone et jamésienne sont parties prenantes des travaux de restauration et de réaménagement de cet ancien site minier. Rappelons que l'exploitation du site de la mine Principale, pendant 50 ans, a créé 3 aires d'accumulation de résidus couvrant près de 170 hectares, sur lesquelles ont été déposées environ 19 millions de tonnes de résidus miniers.

L'ensemble des travaux de restauration, divisé en cinq phases, inclut notamment la restauration des aires d'accumulation et de la zone d'opération industrielle ainsi que la sécurisation et la renaturalisation du site. Chaque phase créera des emplois et nécessitera de la machinerie et des fournitures locales, ce qui engendrera ainsi des retombées socioéconomiques majeures pour les communautés visées. Ces travaux favoriseront également l'acquisition d'expérience et d'expertise chez les entreprises cries et jamésiennes.

Les étapes qui débuteront d'ici l'automne visent, d'une part, la réhabilitation par excavation d'un secteur touché par un déversement d'hydrocarbures pétroliers ainsi que le traitement des matériaux contaminés excavés et, d'autre part, l'ouverture d'une carrière sur le site pour la production de la pierre d'armature et de matériaux granulaires nécessaires à la réalisation des futures étapes du projet.

Citations :

« La restauration des sites miniers est importante pour notre gouvernement, et celle de la mine Principale était souhaitée depuis longtemps par les communautés locales. C'est donc une fierté d'annoncer un nouveau jalon dans ce projet majeur pour l'économie régionale et pour la qualité de l'environnement. Nous sommes fiers de pouvoir travailler étroitement avec les populations crie et jamésienne de la région pour réduire le passif environnemental minier. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« Cette entente témoigne de l'esprit de partenariat que nous voulons voir se développer partout au Québec avec les Premières Nations. La restauration de la mine Principale n'est pas qu'un enjeu environnemental : c'est une occasion réelle pour la communauté crie d'Oujé-Bougoumou et pour la population jamésienne de travailler main dans la main sur un projet qui les concerne directement, et d'en tirer ensemble des retombées durables. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Aujourd'hui est le point culminant de près de trente ans de persévérance de la nation crie d'Oujé-Bougoumou. Depuis des décennies, notre nation travaille sans relâche pour attirer l'attention sur la contamination toxique laissée par la mine Principale sur son territoire traditionnel et pour veiller à ce que cette situation soit traitée dans le respect des préoccupations des Cris qui utilisent le territoire et de tous ceux et celles qui dépendent de ces eaux. »

Gaston Cooper, chef de la Nation crie d'Oujé-Bougoumou

Faits saillants :

Le site de la mine Principale a été inscrit au passif environnemental minier du Québec en 2010 à la suite de la faillite du dernier exploitant. La gestion de la restauration du site est donc sous la responsabilité du gouvernement du Québec.

Depuis 2008, près de 17,4 M$ ont été investis dans ce projet.

Liens connexes :

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Sources : Naomy Martin Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts Cell. : 367 977-7465 [email protected] Maxime Tardif Attaché de presse Vice-premier ministre Ministre de la Sécurité intérieure Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit Ministre responsable du Nord-du-Québec Tél. : 819 444-7064 Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts