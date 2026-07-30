Plus de 4,5 M$ pour trois projets en développement régional au Nunavik

Nouvelles fournies par

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

30 juil, 2026, 08:00 ET

KUUJJUAQ, QC, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec annonce des aides financières totalisant 4 524 486 $ afin d'appuyer la réalisation de trois initiatives au Nunavik.

D'une part, un projet porté par l'Administration régionale Kativik permettra de déployer, dans chaque village nordique, des conseillères et conseillers affectés aux services et projets pour les aînés. Sur une période de quatre ans, ces ressources locales contribueront à briser l'isolement, à organiser des activités adaptées et à mettre en place des actions favorisant la sécurité, l'accès à une alimentation traditionnelle, le logement et l'inclusion sociale des aînés.

Conjointement, des investissements importants à Kuujjuaq viendront moderniser et renforcer des infrastructures essentielles. La mise à niveau du système de réfrigération de l'aréna, grâce à une technologie durable conforme aux normes environnementales, consolidera ce lieu central pour la vie sociale et culturelle. En complément, la construction d'un atelier de soudure permettra de soutenir les activités traditionnelles liées aux embarcations, tout en favorisant le développement d'une expertise locale, la création d'emplois et un meilleur accès à des services essentiels pour l'ensemble des communautés du Nunavik.

Faits saillants :

  • L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.
  • Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).

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                                                   Annexe

Fonds régions et ruralité

Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions

3 projets retenus pour la région du Nord-du-Québec, secteur
Kativik

Aide
financière
totale
accordée

Partenaires et description du projet

Période

2 074 486 $

Services locaux aux aînés du Nunavik et conseillers de
projets

 

Par : Administration régionale Kativik

 

Le projet vise l'embauche et le recrutement de conseillers 
locaux des services et projets pour les aînés au sein de
chaque village nordique du Nunavik, et ce, pour une
période de quatre ans. Ils devront entre autres organiser
des activités de loisirs, représenter leur clientèle aux
comités locaux et régionaux et mettre en place des projets
favorisant la sécurité, l'accès à une alimentation
traditionnelle, le logement et l'inclusion sociale des aînés.

2022-2026

2 250 000 $

Modernisation du système de réfrigération de l'aréna
de Kuujjuaq

 

Par : Kuujjuamiut Inc.

 

Le projet permet de moderniser le système de réfrigération
désuet de l'aréna avec une solution durable à base de CO2,
assurant la conformité aux normes environnementales
canadiennes. En consolidant cette infrastructure
névralgique de la communauté de Kuujjuaq, le projet
favorisera les liens intercommunautaires et renforcera le
rôle de l'aréna en tant que pierre angulaire de son bien-être
social et culturel.

2025-2027

200 000 $

Atelier de soudure Kuujjuamiut Inc.

 

Par : Kuujjuamiut Inc.

 

Le projet consiste à construire un atelier de soudure à
Kuujjuaq afin de répondre aux besoins d'entretien et de
réparation des bateaux, élément crucial pour la pratique des
activités traditionnelles. L'atelier desservira toutes les
communautés du Nunavik. De plus, le projet permet
l'établissement d'un programme de mentorat en
collaboration avec YES Nunavik pour développer une
expertise locale en soudure. Ainsi, le projet favorise la
création d'emplois et l'enrichissement des compétences tout
en améliorant l'accès aux services essentiels d'entretien et
de réparation des embarcations des membres de la
communauté.

2025-2026

Total :
4 524 486 $

Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Juillet 2026

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]

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