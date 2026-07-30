Plus de 4,5 M$ pour trois projets en développement régional au Nunavik

KUUJJUAQ, QC, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec annonce des aides financières totalisant 4 524 486 $ afin d'appuyer la réalisation de trois initiatives au Nunavik.

D'une part, un projet porté par l'Administration régionale Kativik permettra de déployer, dans chaque village nordique, des conseillères et conseillers affectés aux services et projets pour les aînés. Sur une période de quatre ans, ces ressources locales contribueront à briser l'isolement, à organiser des activités adaptées et à mettre en place des actions favorisant la sécurité, l'accès à une alimentation traditionnelle, le logement et l'inclusion sociale des aînés.

Conjointement, des investissements importants à Kuujjuaq viendront moderniser et renforcer des infrastructures essentielles. La mise à niveau du système de réfrigération de l'aréna, grâce à une technologie durable conforme aux normes environnementales, consolidera ce lieu central pour la vie sociale et culturelle. En complément, la construction d'un atelier de soudure permettra de soutenir les activités traditionnelles liées aux embarcations, tout en favorisant le développement d'une expertise locale, la création d'emplois et un meilleur accès à des services essentiels pour l'ensemble des communautés du Nunavik.

Faits saillants :

L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).

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Annexe

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 3 projets retenus pour la région du Nord-du-Québec, secteur

Kativik Aide

financière

totale

accordée Partenaires et description du projet Période 2 074 486 $ Services locaux aux aînés du Nunavik et conseillers de

projets Par : Administration régionale Kativik Le projet vise l'embauche et le recrutement de conseillers

locaux des services et projets pour les aînés au sein de

chaque village nordique du Nunavik, et ce, pour une

période de quatre ans. Ils devront entre autres organiser

des activités de loisirs, représenter leur clientèle aux

comités locaux et régionaux et mettre en place des projets

favorisant la sécurité, l'accès à une alimentation

traditionnelle, le logement et l'inclusion sociale des aînés. 2022-2026 2 250 000 $ Modernisation du système de réfrigération de l'aréna

de Kuujjuaq Par : Kuujjuamiut Inc. Le projet permet de moderniser le système de réfrigération

désuet de l'aréna avec une solution durable à base de CO 2 ,

assurant la conformité aux normes environnementales

canadiennes. En consolidant cette infrastructure

névralgique de la communauté de Kuujjuaq, le projet

favorisera les liens intercommunautaires et renforcera le

rôle de l'aréna en tant que pierre angulaire de son bien-être

social et culturel. 2025-2027 200 000 $ Atelier de soudure Kuujjuamiut Inc. Par : Kuujjuamiut Inc. Le projet consiste à construire un atelier de soudure à

Kuujjuaq afin de répondre aux besoins d'entretien et de

réparation des bateaux, élément crucial pour la pratique des

activités traditionnelles. L'atelier desservira toutes les

communautés du Nunavik. De plus, le projet permet

l'établissement d'un programme de mentorat en

collaboration avec YES Nunavik pour développer une

expertise locale en soudure. Ainsi, le projet favorise la

création d'emplois et l'enrichissement des compétences tout

en améliorant l'accès aux services essentiels d'entretien et

de réparation des embarcations des membres de la

communauté. 2025-2026 Total :

4 524 486 $



Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Juillet 2026

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]