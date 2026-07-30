Plus de 4,5 M$ pour trois projets en développement régional au Nunavik
Nouvelles fournies parMinistère des Affaires municipales et de l'Habitation
30 juil, 2026, 08:00 ET
KUUJJUAQ, QC, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec annonce des aides financières totalisant 4 524 486 $ afin d'appuyer la réalisation de trois initiatives au Nunavik.
D'une part, un projet porté par l'Administration régionale Kativik permettra de déployer, dans chaque village nordique, des conseillères et conseillers affectés aux services et projets pour les aînés. Sur une période de quatre ans, ces ressources locales contribueront à briser l'isolement, à organiser des activités adaptées et à mettre en place des actions favorisant la sécurité, l'accès à une alimentation traditionnelle, le logement et l'inclusion sociale des aînés.
Conjointement, des investissements importants à Kuujjuaq viendront moderniser et renforcer des infrastructures essentielles. La mise à niveau du système de réfrigération de l'aréna, grâce à une technologie durable conforme aux normes environnementales, consolidera ce lieu central pour la vie sociale et culturelle. En complément, la construction d'un atelier de soudure permettra de soutenir les activités traditionnelles liées aux embarcations, tout en favorisant le développement d'une expertise locale, la création d'emplois et un meilleur accès à des services essentiels pour l'ensemble des communautés du Nunavik.
Faits saillants :
- L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.
- Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).
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Annexe
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Fonds régions et ruralité
Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions
3 projets retenus pour la région du Nord-du-Québec, secteur
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Aide
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Partenaires et description du projet
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Période
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2 074 486 $
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Services locaux aux aînés du Nunavik et conseillers de
Par : Administration régionale Kativik
Le projet vise l'embauche et le recrutement de conseillers
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2022-2026
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2 250 000 $
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Modernisation du système de réfrigération de l'aréna
Par : Kuujjuamiut Inc.
Le projet permet de moderniser le système de réfrigération
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2025-2027
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200 000 $
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Atelier de soudure Kuujjuamiut Inc.
Par : Kuujjuamiut Inc.
Le projet consiste à construire un atelier de soudure à
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2025-2026
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Total :
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Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Juillet 2026
SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]
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