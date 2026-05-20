Mission à Paris - Le gouvernement Fréchette, partenaire incontournable de l'Europe

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, s'est rendue à Paris du 16 au 20 mai 2026. Lors de sa rencontre avec le président de la République française, M. Emmanuel Macron, la première ministre a réitéré que le Québec est un partenaire économique et culturel stratégique pour la France et la Francophonie. Le Québec regorge d'expertise dans les secteurs de la défense, de l'aérospatiale, des minéraux critiques et stratégiques et de la science quantique, des secteurs pour lesquels nos compétences font l'envie de nos principaux partenaires. La découvrabilité des contenus a également été au cœur des échanges, alors que le Québec et la France sont des alliés forts pour la promotion de la francophonie à l'UNESCO et à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Lors d'un entretien avec le premier ministre de la République française, M. Sébastien Lecornu, la première ministre a aussi souligné l'importance des liens uniques et privilégiés qui unissent les deux nations. Les deux chefs de gouvernement ont discuté des dossiers prioritaires de la relation franco-québécoise, tels que l'utilisation de l'intelligence artificielle et son intégration dans l'État ainsi que la sécurisation de certains approvisionnements stratégiques.

Au siège de l'UNESCO, Mme Christine Fréchette a participé à un événement soulignant le 20e anniversaire de l'Accord Québec-Canada relatif à l'UNESCO. Devant un parterre de représentants des États membres et de la haute direction de l'UNESCO, elle a porté un plaidoyer du Québec en faveur de l'adoption d'un protocole additionnel à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, destiné à renforcer cet instrument face aux défis grandissants du numérique.

La première ministre a aussi rencontré des acteurs clés du monde économique en vue de contribuer à la diversification des échanges commerciaux ainsi qu'à l'attraction d'investissements. Elle a ainsi pu positionner le Québec comme un partenaire fiable dans les chaînes d'approvisionnement, notamment en matière de sécurité et de défense, lors d'une table ronde sur le thème des minéraux critiques et stratégiques avec des entreprises et organisations françaises. Elle a aussi participé à un dîner économique organisé par Investissement Québec International en présence d'entreprises françaises et québécoises. Par ailleurs, Business France et Investissement Québec International ont procédé à la signature du renouvellement de leur partenariat en faveur du développement des exportations et des investissements croisés entre la France et le Québec.

Lors de sa visite de la Place du Québec en compagnie du maire du 6e arrondissement, M. Jean-Pierre Lecoq, la première ministre a salué la relation historique qui unit nos deux nations. Elle a ensuite rencontré des artistes québécois qui font leur marque en France et qui contribuent au rayonnement du Québec à l'international : le co-directeur scientifique et artistique du Théâtre Molière Sorbonne, Mickaël Bouffard, et la comédienne et dramaturge Evelyne de la Chenelière, dont la pièce Lumières, lumières, lumières a pris l'affiche à la Comédie-Française.

Mme Christine Fréchette a remis l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec au délégué général à la langue française et aux langues de France, M. Paul de Sinety. Cette nomination honorifique récompense les contributions significatives et durables de M. de Sinety au développement et à la promotion de la langue française ainsi qu'au renforcement de la coopération entre le Québec et la France.

Enfin, la première ministre a échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale française, Mme Yaël Braun-Pivet, sur la riche relation entre parlementaires français et québécois. Elle s'est également entretenue avec la présidente de la Région Île-de-France, Mme Valérie Pécresse, dans l'objectif de consolider les liens diplomatiques et économiques avec la première région de France.

Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, M. Christopher Skeete, le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, le délégué général du Québec à Paris, M. Henri-Paul Rousseau, ainsi que le président d'Investissement Québec International, M. Hubert Bolduc, ont également pris part à la mission.

Citations :

« Dans le contexte économique actuel, le Québec doit plus que jamais renforcer ses partenariats avec des alliés de confiance comme la France. Le Québec et la France partagent une relation unique qui continue de se renforcer autour de notre langue, de notre culture et de nos ambitions communes. Cette mission à Paris marque une étape importante pour approfondir nos collaborations dans des secteurs stratégiques et soutenir la diversification de nos marchés. Plus que jamais, le Québec veut bâtir des partenariats solides pour propulser les échanges avec la France et l'Europe. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Le Québec et la France font face à un monde en changement et ils choisissent d'y répondre ensemble. Cette alliance historique trouve plus que jamais sa pertinence dans l'approvisionnement en minéraux critiques, dans le développement d'expertises industrielles et dans la défense de notre langue commune et de nos cultures. Nos nations profitent de ces liens diplomatiques profonds afin de naviguer dans l'incertitude à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Cette mission de la première ministre aura permis de souligner l'importance que représente la culture dans nos relations avec la France. Ce fut l'occasion de renforcer l'offensive diplomatique autour du protocole additionnel à la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO. Nos différents entretiens auront aussi confirmé la volonté de favoriser les coproductions entre la France et le Québec dans le secteur de l'audiovisuel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Le Québec entretient une relation singulière avec la France depuis plus de 60 ans. Dans un contexte géopolitique en profonde transformation, cette relation est plus pertinente que jamais : elle confirme la place de la France comme partenaire historique de premier plan et comme alliée naturelle du Québec sur la scène internationale.

La relation du Québec avec la France repose sur plus de 135 ententes bilatérales conclues depuis 1965 et touche aujourd'hui des secteurs essentiels, comme l'éducation, la culture, l'économie, l'environnement, l'immigration, la santé et le transport.

Grâce à l'Accord Québec-Canada relatif à l'UNESCO, depuis maintenant deux décennies, le Québec apporte une expertise et une contribution originales aux travaux de cette institution spécialisée des Nations Unies dans nos champs d'intérêt.

En 2025, la France était le cinquième partenaire commercial du Québec, avec des échanges de marchandises d'une valeur de plus de 6,7 milliards de dollars. Elle est aussi un client important du Québec pour ses exportations de marchandises, dont la valeur a atteint un niveau record de près de 2,2 milliards de dollars en 2025.

La France arrive au deuxième rang, après les États-Unis, pour le nombre de projets d'investissement, la valeur totale de ces projets et le nombre d'emplois créés au Québec. L'Hexagone arrive également au deuxième rang des pays où le Québec réalise le plus d'investissements directs étrangers.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]