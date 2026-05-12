Coup d'envoi officiel de la fête nationale du Québec 2026 : les talents qui font résonner la fierté

QUÉBEC, le 12 mai 2026 /CNW/ - La première ministre, Mme Christine Fréchette et le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, marquent aujourd'hui le coup d'envoi des festivités de la fête nationale 2026. Cette grande célébration collective, attendue par les Québécoises et Québécois, promet cette année encore des moments forts, rassembleurs et porteurs de fierté, partout au Québec.

Lors de l'événement qui a pris place au Musée national des beaux-arts du Québec, le ministre a annoncé que le comédien, improvisateur et animateur Pier-Luc Funk agira à titre de porte-parole des festivités. Par son énergie, son esprit vif et son humour, il saura incarner l'esprit de la fête nationale. Le ministre a également dévoilé l'illustration créée par l'artiste Isadora-Ayesha Lima pour cette 192e édition de la Fête. Il s'agit d'une œuvre qui incarne à la fois un moment de célébration et de fierté, une identité collective ouverte et vivante, enracinée dans de fortes traditions culturelles.

Le Grand Spectacle de la fête nationale dans la capitale

Présentée par Mme Nadine Dufour, vice-présidente aux contenus chez Télé-Québec la programmation du spectacle de Québec a été dévoilée. Le 23 juin, le Grand Spectacle fera vibrer des milliers de personnes sur les plaines d'Abraham et partout au Québec. Sur scène, une pléiade d'artistes donnera voix à ces chansons qu'on aime fredonner. Celles qui nous habitent, qui nous font sourire ou parfois même frissonner. Celles qui nous ressemblent et nous rassemblent. Avec eux, place à une célébration enflammée de notre identité : Lou-Adriane Cassidy, Pier-Luc Funk, Claude Dubois, Marie-Mai, Daniel Boucher, Mélissa Bédard, Mia Tinayre, Marie-Pierre Arthur, Gab Bouchard, Marie-Denise Pelletier, Sarahmée, Alaclair Ensemble et Joseph Sarenhes!

Activités spéciales dans la capitale

La Commission de la capitale nationale du Québec et la SDC du Vieux-Port veilleront à l'animation des grandes promenades commerciales de la capitale nationale. Centre névralgique des célébrations, Québec sera le théâtre de plusieurs activités d'envergure qui sauront ravir les familles et les amateurs d'histoire.

Des célébrations régionales

En plus du Grand Spectacle sur les plaines d'Abraham à Québec le 23 juin, du Traditionnel Défilé et du Grand Spectacle au parc Maisonneuve à Montréal le 24 juin, les 17 programmations régionales portées par les mandataires à travers le Québec s'apprêtent aussi à être dévoilées. Chacune proposera des festivités uniques, ancrées dans sa communauté, mettant en valeur les artistes et les traditions propres à sa région. Les dévoilements de ces programmations auront lieu au cours des prochaines semaines et le public sera invité à prendre part aux nombreux rassemblements offerts.

Hommage au « démon blond »

La fête nationale est l'occasion de commémorer un élément marquant de l'histoire du Québec. Cette année, le hockey sera à l'honneur alors que l'on soulignera le 75e anniversaire de naissance de Guy Lafleur. Figure emblématique de l'histoire de notre sport national, reconnu pour son patinage élégant, son lancer puissant et sa rapidité d'exécution, il demeure l'un des joueurs les plus spectaculaires que le Québec ait connus.

Citations

« Dans une période de grands bouleversements, la fête nationale est plus que jamais un moment pour affirmer qui nous sommes comme nation, célébrer notre culture et être fiers d'être Québécois ».

Christine Fréchette, première ministre

« La fête nationale est un moment privilégié pour mettre en lumière ce qui nous rassemble : notre culture, notre langue, notre musique et nos artistes. Aux quatre coins du Québec, elle nous donne rendez-vous pour vivre ensemble une grande célébration de notre nation. J'encourage la population à se rassembler afin de partager fièrement ce qui nous unit. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Partout au Québec, la fête nationale prend racine dans nos régions, là où se vivent les traditions et où se transmet notre culture. Chaque célébration locale est une expression vivante de notre identité, portée par les gens d'ici. En mettant en valeur cette richesse régionale, on renforce ce qui nous unit comme nation. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Pour Télé-Québec, l'organisation et la diffusion du Grand Spectacle de la fête nationale dans la capitale s'inscrivent chaque année dans un grand élan d'excitation et de fierté bien ancrée. Cette fois encore, nous avons très hâte de célébrer avec tout le Québec, en réunissant des artistes qui nous feront assurément chanter, et ce, partout sur le territoire! Le Grand Spectacle est un point de rencontre intergénérationnel vivant et profondément rassembleur : il nous unit, fait vibrer nos passions, donne toute sa place à notre langue et fait rayonner notre culture. Une belle occasion de fêter, ensemble! »

Nadine Dufour, vice-présidente aux contenus chez Télé-Québec

« Être choisi comme porte-parole de la fête nationale est un immense honneur pour moi. Je suis profondément fier d'être Québécois, de notre culture, de ce qui nous unit. Je me lance dans le mandat avec le sentiment de porter une flamme et surtout, avec le souhait de la faire rayonner et d'en allumer d'autres en chemin! »

Pier-Luc Funk, porte-parole de la fête nationale 2026

Faits saillants

L'illustratrice Isadora-Ayesha Lima est la force créative derrière le visuel de la fête nationale 2026. Cette artiste multidisciplinaire est reconnue pour son utilisation de couleurs vives, de formes ludiques et de récits envoûtants, empruntant à la richesse visuelle des bandes dessinées et à l'énergie de la culture populaire.

Télé-Québec est responsable de l'organisation, de la production et de la diffusion du Grand Spectacle qui se tiendra sur les plaines d'Abraham à Québec.

Le Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean (CFN) est responsable de l'organisation du Défilé et du Grand Spectacle au parc Maisonneuve à Montréal.

Hydro-Québec, la Société des alcools du Québec et BAC Impact s'associent aux festivités pour en appuyer la portée et la mise en valeur à l'échelle nationale.

Lien connexe

Pour tout savoir sur le calendrier national des activités : Québec.ca/FêteNationale

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Delphine Mantha, Conseillère en communication, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 514 585-8068, [email protected]; Demandes d'entrevue avec le porte-parole de la fête nationale : Janie Allard, Directrice générale et associée, Roy & Turner, 514 970-8440, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]