Le Québec renforce ses partenariats économiques et institutionnels avec le Royaume-Uni et l'Irlande

QUÉBEC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, accompagné du président d'Investissement Québec International, Hubert Bolduc, se sont rendus à Londres et à Dublin dans le cadre d'une mission économique. Dans une perspective de diversification des marchés, notre gouvernement a une réelle volonté de bâtir des partenariats durables et ambitieux.

À Londres, M. Skeete a multiplié les rencontres avec des acteurs institutionnels et économiques clés, notamment dans les secteurs stratégiques pour le Québec, soit l'énergie, les infrastructures et l'innovation. Il a également prononcé une allocution lors d'un événement rassemblant des partenaires québécois du Parlement du Royaume-Uni, du milieu des affaires, du gouvernement et du corps diplomatique. La mission a également permis des visites stratégiques, dont les installations de Chaîne d'Approvisionnement Metro, ainsi que des échanges avec des acteurs majeurs comme British Telecom.

Le ministre s'est ensuite rendu à Dublin, une première visite ministérielle depuis plus de 10 ans. Il a participé à une activité portant sur la défense et la sécurité à l'Ambassade du Canada, où il a pris la parole et rencontré Thomas Byrne, ministre d'État irlandais pour les Affaires européennes et la Défense. M. Skeete a profité de ce premier déplacement en Irlande pour s'entretenir avec plusieurs partenaires locaux dans des secteurs économiques et institutionnels clés, entre autres le PDG d'Equal1, Jason Lynch, ainsi qu'un groupe de parlementaires irlandais, mais également avec les dirigeants de Circle K (propriété d'Alimentation Couche-Tard), WSP, AtkinsRéalis, CGI et CAE. Ce fut l'occasion pour le ministre d'effectuer une visite des installations de l'International Bank for Economic Co-operation (IBEC) et de s'entretenir avec le président-directeur général d'IBEC, Danny McCoy.

Citations :

« Le contexte mondial actuel est en plein bouleversement. Il est essentiel pour le Québec de tirer son épingle du jeu en renforçant ses partenariats internationaux, et en se présentant comme un allié fiable, crédible et proactif. Le Royaume-Uni, l'Irlande et le Québec partagent des forces complémentaires, et dans un contexte mondial en pleine transformation, ces alliances sont plus essentielles que jamais. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Dans un contexte où la diversification des marchés est une priorité, le Royaume-Uni et l'Irlande offrent une porte d'entrée au marché européen et des opportunités d'affaires importantes pour les entreprises québécoises. Le rôle d'Investissement Québec International est d'accompagner ces entreprises qui souhaitent développer de nouveaux marchés sur le continent européen et soutenir celles qui y évoluent déjà. Ces missions contribuent réellement au rayonnement du Québec et de son expertise unique dans des secteurs stratégiques de l'économie. »

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

Faits saillants :

Établie à Londres depuis 1962, la Délégation générale du Québec à Londres fait la promotion des intérêts du Québec auprès des gouvernements et des institutions de ses territoires couverts, en plus de soutenir les entreprises et les organismes culturels québécois dans leurs activités.





Ce déplacement fait suite à la précédente mission du ministre, en décembre 2025, au cours de laquelle il a signé une déclaration d'intention Québec-Royaume-Uni dans le domaine des minéraux critiques. La signature de la Déclaration d'intention dans le domaine des minéraux critiques entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord vise à favoriser des investissements provenant du Royaume-Uni au Québec, d'encourager le dialogue et le développement d'initiatives conjointes axées sur le partage d'expertise et d'encourager les secteurs public, privé et universitaire à se mobiliser, afin de favoriser la mise en œuvre de projets innovants et mutuellement bénéfiques.





Le ministre Skeete a rencontré le ministre du Développement rural et communautaire irlandais, Dara Calleary, le 13 mars 2026, à Montréal, en amont de son déplacement sur le territoire irlandais.

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SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, et ministre responsable de la Lutte, contre le racisme, 438 821-6755; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales, et de la Francophonie, [email protected]