Audrey Bogemans nommée adjointe parlementaire de la première ministre pour québéciser davantage les chaînes d'approvisionnement

QUÉBEC, le 15 mai 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, est fière d'annoncer la nomination de Mme Audrey Bogemans, députée d'Iberville, à titre d'adjointe parlementaire afin de s'assurer que les produits québécois occupent une place de choix dans l'approvisionnement gouvernemental.

Audrey Bogemans est fortement sensibilisée à l'importance de l'achat québécois. Elle a notamment occupé le poste d'adjointe gouvernementale du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Elle s'est également investie pendant plus de 10 ans auprès de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. La vitalité et la durabilité des PME lui tiennent à cœur. Elle aura pour mandat d'augmenter la part des produits québécois dans les contrats de l'État.

Comme l'énonçait la première ministre dans son discours à l'ouverture de la session parlementaire, les marchés publics et les contrats gouvernementaux devront, plus que jamais, prioriser les entreprises québécoises.

Citations :

« Mme Audrey Bogemans saisit l'importance que j'accorde à l'achat québécois et elle saura le transposer dans les différents dossiers sous sa responsabilité. J'ai été très claire dans ma volonté d'augmenter de 40 à 60 % l'achat québécois dans les contrats d'approvisionnement gouvernementaux. Les marchés publics doivent servir de levier de développement économique pour le Québec. Les défis sont grands, et ma nouvelle adjointe parlementaire est la personne toute désignée pour réaliser les objectifs ambitieux que je nous ai fixés! »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« C'est avec fierté et reconnaissance que j'accepte le mandat que me confie la première ministre du Québec. Soutenir nos secteurs primaires, nos entreprises de transformation et l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement québécoises, c'est investir directement dans la qualité des produits et des services offerts à la population, tout en renforçant la vitalité économique de nos régions. Forte de l'expérience acquise depuis le début de mon mandat, je me retrousse les manches avec mes collègues des différents ministères et des régions afin de livrer des résultats concrets pour accroître durablement la place des produits et services québécois dans l'approvisionnement gouvernemental. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville et adjointe parlementaire de la première ministre − volet approvisionnement de produits et de services québécois

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017