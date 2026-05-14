Le ministre Mathieu Lacombe en mission à Cannes et à Paris pour faire rayonner le secteur de l'audiovisuel québécois

QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, sera en mission à Cannes et à Paris du 14 au 20 mai 2026 pour appuyer le développement de marché des entreprises culturelles du Québec.

Axé sur le secteur de l'audiovisuel, le programme de cette mission comprend notamment une participation au Marché du film et à son volet immersif qui se tiennent dans le cadre du Festival de Cannes. Ce sera l'occasion pour le ministre de rencontrer le ministre de la Culture du Luxembourg, M. Éric Thill, ainsi que des représentantes et représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée et du festival Séries Mania.

Le ministre profitera également de son séjour à Paris pour s'entretenir avec des dignitaires et des parlementaires de l'Assemblée nationale française. À l'occasion de la réception soulignant le 20e anniversaire de l'Accord Québec-Canada relatif à l'UNESCO, qui se tiendra à Paris, le ministre rejoindra la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, afin de renforcer la relation avec les États membres de l'UNESCO. Ils y rappelleront la nécessité de se doter d'un protocole additionnel à la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Citation

« Le Marché du Film, qui se tient dans le cadre du prestigieux Festival de Cannes, fait partie des événements incontournables pour créer de nouveaux liens et renforcer les partenariats permettant le développement de marchés pour les œuvres québécoises. Je suis fier de mettre de l'avant nos secteurs stratégiques et tout le savoir-faire de nos entreprises. Je suis engagé à accroître la découvrabilité des contenus culturels d'expression originale de langue française dans l'environnement numérique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) facilite le travail des quelque 200 entreprises québécoises présentes et met en valeur la cinématographie québécoise grâce au Pavillon Québec créatif au Marché du film de Cannes.

Créé en 1959, le Marché du Film constitue le premier marché mondial de l'industrie cinématographique. En 2025, celui-ci a réuni plus de 15 000 professionnels issus de 140 pays.

Depuis plus de deux ans, le Québec multiplie les interventions en faveur d'un protocole additionnel à la Convention de 2005. Ce protocole est un instrument international juridique contraignant pour réaffirmer la souveraineté culturelle et pour assurer la survie de la diversité culturelle à l'ère du numérique, tout en invitant les Parties à une action politique déterminée.

La Conférence des Parties à la Convention de 2005 statuera formellement sur la recommandation du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles concernant un protocole additionnel au printemps 2027.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Delphine Mantha, Conseillère en communication, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 514 585-8068, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]