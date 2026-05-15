Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer

QUÉBEC, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 40 000 $ au Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer qui se déroule jusqu'au 17 mai 2026.

Le Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer est un événement majeur dans le milieu du journalisme. Pour cette 4e édition, parrainée par M. Jean-François Lépine, le programme propose une soixantaine d'activités, telles que des débats, des expositions et de grandes entrevues. Elles s'articuleront autour de plusieurs thématiques, comme le journalisme d'investigation, le métier de journaliste aux États-Unis, les questions climatiques, les religions, l'intelligence artificielle, en plus de souligner les 50 ans d'accession au pouvoir de M. René Lévesque.

Citations

« Le Festival international du journalisme nous propose une fois de plus un programme qui fait écho aux nombreux enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de l'industrie de l'information, ici, mais également un peu partout dans le monde. Je me réjouis du soutien que le gouvernement accorde à cet événement parce qu'il offre un lieu de rencontre et de discussions dans une ambiance conviviale. Je remercie l'équipe organisatrice pour la tenue de ce rendez-vous et son rôle essentiel pour le développement du savoir et de nos sociétés. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« C'est une fierté de voir la région être l'hôte du Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer. Il favorise les échanges et le partage des connaissances entre le public et les professionnels qui s'y donnent rendez-vous. J'espère que les visiteurs seront nombreux à prendre part à ce bel événement qui contribue, notamment, à faire rayonner la région de la Gaspésie et tous ses attraits. »

Catherine Blouin, ministre de la Famille, Députée de Bonaventure

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Delphine Mantha, Conseillère en communication, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 514 585 8068, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]