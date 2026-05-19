Ordre national du Québec - M. PAUL DE SINETY REÇU À L'ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC

Québec, le 19 mai 2026 /CNW/ - Le délégué général à la langue française et aux langues de France, M. Paul de Sinety, a été admis aujourd'hui à l'Ordre national du Québec en tant qu'officier, et a reçu son insigne des mains de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette. La cérémonie s'est tenue en présence du délégué général du Québec à Paris et représentant personnel de la première ministre pour la Francophonie, M. Henri-Paul Rousseau, à la résidence officielle du Québec en France. Cette nomination honorifique récompense les contributions significatives et durables de M. de Sinety au développement et à la promotion de la langue française ainsi qu'au renforcement de la coopération entre le Québec et la France.

À titre de délégué général à la langue française et aux langues de France, M. de Sinety a fortement contribué à la grande visibilité du Québec au sein de la Cité internationale de la langue française, un espace culturel inauguré en 2023 à Villers-Cotterêts, en France.

M. de Sinety a également apporté une contribution essentielle à l'adoption d'engagements linguistiques dans le cadre de la 21e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français, tenue en 2024. Par son soutien constant et sa capacité d'arrimage entre les partenaires des deux gouvernements, il a assuré l'avancement concret de ces engagements, renforçant la coopération bilatérale en matière de langue française. Sa collaboration dans la consolidation d'initiatives majeures entre les deux nations a été déterminante. Finalement, Paul de Sinety a participé à la concrétisation du Partenariat franco-québécois sur la découvrabilité des contenus scientifiques francophones, qui a été bénéfique pour la vitalité de la culture, des sciences et de la recherche en français.

À propos de l'Ordre national du Québec

Fondé en 1984, l'Ordre national du Québec est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Il récompense des personnes qui ont contribué à l'édification, au Québec, d'une société créative, innovante et solidaire. Chaque année, à la suite d'un appel de candidatures public et d'une sélection effectuée par le Conseil de l'Ordre, le premier ministre décore plusieurs personnalités québécoises d'un insigne de chevalier ou chevalière, d'officier ou officière, ou de grand officier ou grande officière. Il peut également, à certains moments dans l'année, décorer des personnalités étrangères qui ont elles aussi concouru à faire briller le Québec. L'Ordre national du Québec compte 1 222 membres, dont 1 149 personnalités québécoises et 73 personnalités étrangères.

Citations :

« L'engagement de M. de Sinety envers la promotion de la langue française est sans faille, tout comme son attachement à la relation entre le Québec et la France. Nos efforts communs pour la vitalité francophone, incarnation tangible de l'amitié franco-québécoise, sont précieux. C'est un honneur pour le Québec de compter ce grand homme parmi nos alliés. Félicitations, M. de Sinety, et bienvenue dans l'Ordre national du Québec! »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« La distinction décernée aujourd'hui à M. Paul de Sinety souligne un engagement exemplaire au service de la langue française et du dialogue entre le Québec et la France. Par son action, il a contribué à renforcer des liens déjà étroits et à faire rayonner, dans un esprit de partenariat, une francophonie vivante, ouverte et résolument tournée vers l'avenir. »

Henri-Paul Rousseau, délégué général du Québec à Paris

Pour en savoir plus, consultez le site de l'Ordre national du Québec.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017; Information : Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]