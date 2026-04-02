Un pas de plus vers un accès équitable aux soins pour les Québécois d'expression anglaise

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, annonce l'octroi de 995 000 $ à l'organisme Réseau communautaire de santé et de services sociaux (RCSSS) pour soutenir la mise en place de services de santé et de services sociaux dans les communautés d'expression anglaise du Québec.

Le projet, intitulé Initiative de guides accompagnatrices ou accompagnateurs pour les patientes et patients d'expression anglaise (GAP), s'inscrit dans les actions de notre gouvernement en matière d'amélioration de l'accès aux soins de santé et aux services sociaux pour les Québécois d'expression anglaise qui, notamment :

font face à des difficultés supplémentaires pour accéder au système de santé et de services sociaux;

éprouvent des difficultés d'accès aux informations médicales, tant verbales qu'écrites, dans leur langue, ainsi qu'une anxiété liée à l'incompréhension.

Le soutien offert au RCSSS permettra d'implanter des GAP dans neuf régions administratives, dont trois à temps plein et huit à mi-temps. Le rôle de ces guides consistera à assurer la liaison entre les Québécois d'expression anglaise vulnérables et les prestataires de services de santé et de services sociaux. Ces personnes les accompagneront lors des rendez-vous et leur apporteront du soutien.

Citations :

« L'accès aux soins de santé et aux services sociaux doit être équitable pour tous les Québécois. Avec ce projet pilote, on vient agir concrètement en offrant des services adaptés aux besoins des communautés d'expression anglaise du Québec. Je salue l'appui de l'organisme RCSSS, qui possède toute l'expertise nécessaire à la réussite de ce projet. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Depuis plusieurs années, notre gouvernement soutient activement cette initiative afin de renforcer l'accessibilité aux soins et aux services sociaux pour les Québécoises et Québécois d'expression anglaise. Nous nous réjouissons de constater qu'elle gagne en portée, en améliorant concrètement l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité et en facilitant leur navigation au sein du réseau. Cet engagement témoigne de notre volonté constante d'offrir des services plus accessibles, plus humains et mieux adaptés aux besoins de toutes les communautés. Nous remercions le RCSSS pour son partenariat avec les communautés d'expression anglaise. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les deux langues officielles sont au cœur de notre identité et représentent une grande force pour le Canada. La langue ne devrait pas être un obstacle à la santé. Et grâce à cet investissement, nous agissons concrètement pour que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès à des soins et à des services de santé plus sûrs et de qualité, y compris les communautés anglophones au Québec. »

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le RCSSS est extrêmement fier de cette annonce, qui s'appuie sur huit années d'expertise développée à Québec en matière d'accompagnement des patients et qui permettra désormais d'étendre le programme à huit autres régions de la province. Nous avons été témoins, sur le terrain, de l'effet concret qu'un accompagnement adapté peut avoir lorsque des barrières linguistiques compliquent l'accès aux soins et aux services sociaux. Les études sont claires : ces barrières peuvent nuire à la qualité des soins et entraîner des résultats de santé moins favorables. Grâce à ces ressources additionnelles, nos guides accompagnateurs de patients pourront intervenir de façon personnalisée pour atténuer ces obstacles, tout en renforçant les liens essentiels entre les patients et le système de santé. »

Jennifer Johnson, directrice générale du Réseau communautaire de santé et de services sociaux

Faits saillants :

Le RCSSS soutient les communautés d'expression anglaise du Québec dans l'élaboration de programmes et de services portant sur les déterminants sociaux de la santé par le partage des connaissances, la collaboration et la formation.

Ce projet pilote s'inscrit dans le cadre du programme Renforcer la vitalité des communautés d'expression anglaise du Québec et de l'Entente Canada-Québec relative à la mise en œuvre du Plan d'action pour les langues officielles.

Le projet pilote s'étendra sur une période d'un an, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur la mission du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, consultez le site Web du gouvernement du Québec : Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438 821-6755; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Cellulaire : 514 554-4170; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]