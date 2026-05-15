Compétitivité du secteur agricole et de la relève - Christine Fréchette tient sa promesse : Québec rembourse le coût carbone aux entreprises agricoles et investit dans la relève

DRUMMONDVILLE, QC, le 15 mai 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, tient sa promesse et diminue la pression financière dans le secteur agricole en annonçant le remboursement du coût carbone assumé par les entreprises agricoles ainsi que la bonification du soutien financier offert à la relève.

Pour l'occasion, elle était accompagnée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, dans le cadre de la rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire.

Le gouvernement Fréchette renforce la compétitivité du secteur agricole, dans un contexte où les entreprises doivent composer avec des coûts d'exploitation élevés et une concurrence accrue ailleurs au pays. Ces annonces s'inscrivent dans la volonté du Québec de soutenir le secteur, tout en préparant la prochaine génération d'agricultrices et d'agriculteurs.

Remboursement du coût carbone

Une enveloppe de 87 millions de dollars est confiée à La Financière agricole du Québec (FADQ) pour mettre en place et gérer un programme qui compensera le coût carbone des activités à la ferme.

Plus de 15 500 agriculteurs recevront un remboursement basé sur les dépenses réelles, automatiquement et sans formulaire à remplir.

Les entreprises agricoles doivent composer avec des coûts d'exploitation élevés, notamment pour le carburant, alors qu'elles jouent un rôle essentiel pour nourrir les Québécoises et les Québécois. La mesure vise à réduire la pression sur le portefeuille des agriculteurs, tout en soutenant la compétitivité de l'ensemble du secteur, toutes productions confondues.

Soutien majeur à la relève agricole

Donner à la relève le goût de s'établir en agriculture et favoriser sa réussite entrepreneuriale est une priorité du gouvernement. C'est pourquoi une somme de 8,8 millions de dollars est investie annuellement afin de bonifier le Programme d'appui financier à la relève agricole (PAFRA).

Cet investissement permettra non seulement de hausser de 30 % le montant de chacun des niveaux d'aide financière, mais aussi de renforcer l'appui aux projets d'établissement de la relève agricole.

Des engagements qui vont plus loin

Afin de mieux refléter la réalité agricole actuelle et de simplifier l'accès au programme, le gouvernement met aussi fin à la distinction entre la relève « à temps plein » et celle « à temps partiel », une demande importante du secteur.

Cette modification tient compte du fait qu'il est de plus en plus difficile pour les jeunes agriculteurs de dégager des bénéfices suffisants lors des premières années d'exploitation, ce qui les amène souvent à maintenir un revenu de travail hors ferme.

Citations

« Les agriculteurs et les agricultrices jouent un rôle essentiel : ils nourrissent les Québécois. Pour qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux, on doit les soutenir. Aujourd'hui, notre nouveau gouvernement répond présent et protège notre avenir en bâtissant une relève solide, formée pour relever les défis à venir. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« On doit produire, transformer et consommer plus d'aliments de chez nous. En faisant cela, on peut accroître notre autonomie alimentaire et diminuer notre dépendance aux marchés extérieurs. Cette annonce s'ajoute à plusieurs gestes concrets de notre gouvernement pour alléger le fardeau des entreprises agricoles, donner un coup de pouce additionnel à notre prochaine génération d'agriculteurs et avoir une chaîne entière qui est performante. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La Financière agricole du Québec demeure un partenaire clé pour soutenir la relève dans la réalisation de ses projets et contribuer à la pérennité des entreprises agricoles. Elle poursuit son engagement envers une agriculture durable, innovante et tournée vers l'avenir. »

Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Avec cette annonce, notre gouvernement passe de la parole aux actes. Nous sommes déterminés à améliorer la force et la compétitivité de nos entreprises agricoles, qui représentent un secteur essentiel de notre richesse régionale, particulièrement dans le Centre-du-Québec, où on retrouve près de 3 000 entreprises agricoles qui génèrent plus de 5 000 emplois. Aujourd'hui, on lance également un signal très fort à ceux qui rêvent d'agriculture et qui désirent prendre la relève d'entreprises agricoles : on croit en vous! »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions (Centre-du-Québec)

Faits saillants

Pour l'année 2026-2027, un total de 41 M$ est versé par dépôt direct ou par chèque aux entreprises en juillet 2026 pour rembourser la tarification carbone liée aux activités agricoles sur la ferme.

Le montant accordé à chaque entreprise sera calculé à partir des dépenses de carburant les plus récentes déclarées dans les programmes AGRI. Pour être admissibles, les entreprises doivent être inscrites aux programmes AGRI de la FADQ et y avoir déclaré des dépenses de carburant.

Entre 2013 et 2025, ce sont près de 400 millions de dollars provenant des revenus du marché du carbone qui ont été retournés au secteur agricole par l'entremise de programmes d'aide financière tels qu'ÉcoPerformance, Écocamionnage, Bioénergies et Technoclimat. Les revenus du marché du carbone ont également permis de financer d'autres initiatives spécifiques au secteur agricole. Par exemple, l'Initiative ministérielle AgroPerformance, dotée d'une enveloppe de 50 millions de dollars, a été financée en partie par les revenus du marché du carbone (19 millions de dollars).

À cela s'ajoutent les sommes annoncées lors de la mise à jour sur la situation économique et financière du Québec de l'automne 2025 : Des économies estimées à plus de 143,1 millions de dollars pour le secteur agricole grâce à un congé de cotisation au Fonds des services de santé pour les années 2026 et 2027 pour les coûts liés à la main-d'œuvre. En mars 2026, les entreprises qui produisent des céréales, des grains et des oléagineux ont touché 20 millions de dollars dans le cadre d'une aide financière ponctuelle pour compenser le coût carbone et ainsi soutenir leur compétitivité.

Avant 2018, en moyenne, moins de 20 millions de dollars par année provenant des revenus du marché du carbone étaient retournés dans les poches des agriculteurs du Québec. Les interventions auprès du secteur se sont depuis intensifiées, de sorte qu'au cours de la période de 2025 à 2030, plus de 70 millions de dollars par année seront destinés à rendre les exploitations agricoles plus productives et plus résilientes face aux changements climatiques.

Le PAFRA vise à aider la relève agricole lors de la création d'une nouvelle entreprise agricole ou de l'acquisition d'intérêts dans une entreprise agricole existante et à encourager la relève à obtenir une formation adéquate. Il s'adresse à une relève formée âgée de moins de 40 ans et qui possède au moins 20 % des parts d'une entreprise agricole.

Les détails des bonifications du PAFRA seront communiqués sur le site Web de la FADQ au cours de l'été.

Liens connexes

La Financière agricole du Québec

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SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 438 341-2255, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Karine Groleau, Conseillère en communication, et relations publiques, La Financière agricole du Québec, Tél. : 418 834-6866, poste 6559, [email protected]; Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél : 418 521-3991, [email protected]