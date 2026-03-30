Soutenir les initiatives qui contribuent à la lutte contre le racisme

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le Bureau de coordination de la Lutte contre le racisme lance aujourd'hui un premier appel de projets visant à encourager les collaborations interculturelles et la lutte contre le racisme en suscitant des partenariats innovants entre le milieu des arts et celui des affaires.

L'appel de projets vise à :

accroître le maillage et la concrétisation de partenariats culturels et d'affaires entre les minorités visibles et ethnoculturelles et la population majoritaire québécoise;

rendre attractives les collaborations interculturelles dans les milieux d'affaires et des arts, et y encourager la représentativité des personnes des minorités visibles et ethnoculturelles;

renforcer la cohésion sociale et la vitalité économique et culturelle du Québec.

Les dernières années ont marqué un engagement gouvernemental sans précédent du Québec dans la lutte contre le racisme, comme en témoigne le Bilan final des réalisations et des avancées du Groupe d'action contre le racisme, déposé le 2 février dernier. La mise en œuvre des 25 actions recommandées par le rapport du Groupe d'action contre le racisme (GACR) a permis d'amorcer des changements essentiels dans la société québécoise en matière de sécurité publique, d'accès au logement et à l'emploi, d'éducation citoyenne et d'exemplarité de l'État. Malgré ces avancées, on constate que les membres des minorités visibles et ethnoculturelles demeurent sous-représentés dans les sphères économiques et culturelles.

Cette initiative du Bureau de coordination de la Lutte contre le racisme s'inscrit dans le cadre des engagements gouvernementaux visant à promouvoir la pleine participation de toutes et de tous à la société québécoise.

Vous avez jusqu'au 17 avril 2026 pour déposer une candidature.

Faits saillants :

L'aide financière accordée est établie à un maximum de 200 000 $ par projet.

L'aide de financement accordé par le BCLCR peut couvrir jusqu'à 80 % des dépenses admissibles pour les OBNL, les municipalités et les établissements scolaires et jusqu'à 50 % des dépenses admissibles pour les entreprises.

Les conventions d'aide financière auront une durée maximale d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur prévue à celles-ci.

Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse suivante : [email protected] .

Liens connexes :

Appel de projets destinés aux minorités visibles et ethnoculturelles dans le cadre de la lutte contre le racisme

Bilan final des réalisations et des avancées du Groupe d'action contre le racisme

Rapport Le racisme : Tolérance zéro

Pour en savoir plus sur la lutte contre le racisme au Québec, consultez Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, 438-821-6755; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]