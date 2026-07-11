Le gouvernement Fréchette met de l'avant le projet de bonification de la route 132

SAINT-CONSTANT, QC, le 11 juill. 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Christine Fréchette, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, et le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, confirment la volonté du nouveau gouvernement de moderniser le corridor de la route 132 afin de mieux répondre aux besoins des citoyens de la Rive-Sud de Montréal.

Dans cette perspective, la première ministre annonce la relance du projet de bonification de la route 132 à Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson. Ce projet vise à améliorer la fluidité de la circulation et à favoriser les transports collectif et actif, en appui au développement urbain le long de ce corridor.

Par cette démarche, le gouvernement Fréchette confirme sa volonté d'agir avec rigueur et pragmatisme, en conciliant les besoins de mobilité, le développement du territoire et la collaboration avec les communautés concernées, au bénéfice des citoyens. Un bureau de projet, réunissant des spécialistes en aménagement du territoire, des professionnels et des ingénieurs experts en gestion de grands projets, sera mis sur pied. Cette équipe aura pour premiers mandats de reprendre les échanges et les consultations avec les partenaires et de poursuivre la préparation du dossier d'opportunité en vue de confirmer les orientations du projet et d'en préciser les modalités de réalisation. À cet effet, un comité technique sera également créé et regroupera des représentants des partenaires ainsi qu'un agent de liaison pour le Conseil mohawk de Kahnawà:ke.

Citations

« La création d'un bureau de projet marque une avancée déterminante pour la bonification de la route 132 à Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson. Cette équipe sera au cœur de l'action pour faire progresser un projet attendu depuis longtemps, améliorer la fluidité des déplacements et donner de la place aux transports actif et collectif. Ce projet contribuera également de façon significative au développement urbain le long de la route 132 dans les trois villes concernées, en soutenant leur croissance et leur dynamisme. C'est comme ça qu'on livre des résultats concrets pour la population et qu'on soutient le développement de cet axe stratégique pour la mobilité des personnes et des marchandises sur la Rive-Sud de Montréal. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec et députée de Sanguinet

« Nous franchissons aujourd'hui une étape importante pour ce projet tant attendu dans la région. En facilitant les déplacements et en modernisant les infrastructures routières, nous répondons concrètement aux besoins des citoyens. Je tiens à remercier les acteurs du milieu pour leur précieuse collaboration, qui contribue activement à faire avancer ce projet. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ce projet d'envergure mobilise plusieurs partenaires et aura des retombées importantes pour les communautés concernées. Pour bien faire les choses, les échanges doivent se poursuivre dans un esprit d'écoute et de respect. C'est pourquoi il est important qu'un agent de liaison soit nommé afin de maintenir un dialogue continu avec le Conseil mohawk de Kahnawà:ke et de bien prendre en compte les réalités du terrain et les préoccupations exprimées. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Nous comprenons la nécessité de moderniser les infrastructures pour assurer la sécurité des usagers de la route. Il est essentiel de respecter la position de Kahnawà:ke en matière d'aménagement du territoire énoncée dans notre grief territorial. Le fait d'être associés dès le début aux discussions constitue un pas dans la bonne direction et s'inscrit dans l'esprit du protocole d'entente signé en 2024, qui vise à nous permettre de trouver des moyens de coexister pacifiquement. »

Cody Diabo, Grand chef du Conseil Mohawk de Kahnawake

« Cette annonce représente une étape majeure pour nos municipalités et pour l'ensemble de la région. Après plus de trente ans d'attente et de mobilisation, nous sommes très heureux de voir ce projet structurant franchir une étape concrète vers sa réalisation. Le boulevard urbain sur la route 132 contribuera à améliorer la sécurité, la fluidité des déplacements et la qualité de vie de nos citoyens, tout en soutenant le développement économique de notre région. Cette avancée est porteuse d'espoir et témoigne de la volonté commune de nos partenaires de faire progresser un dossier attendu depuis longtemps. Nous sommes déterminés à poursuivre ce travail collectif afin de doter notre région d'une infrastructure moderne, sécuritaire et adaptée aux besoins des générations actuelles et futures ».

Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant

« Porté par nos municipalités depuis plus de 30 ans, ce projet est essentiel pour l'avenir de notre région. Il permettra d'améliorer la mobilité, la sécurité et la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes, tout en soutenant le développement économique de Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine. Cette annonce marque une avancée concrète et démontre la force de la collaboration entre le gouvernement du Québec et nos trois villes pour faire progresser un projet attendu depuis longtemps. Nous remercions nos représentants provinciaux pour leur appui et leur engagement envers la réalisation de cette vision collective, qui bénéficiera à toute la région. »

Sylvain Bouchard, maire de Sainte-Catherine

« Après de nombreuses années d'efforts et de mobilisation, cette annonce constitue une avancée majeure pour notre ville et pour toute la région. La mise en place du bureau de projet représente la première étape vers la réalisation d'un projet structurant attendu depuis longtemps par nos citoyens et nos entreprises. Je remercie la première ministre, Mme Christine Fréchette, ainsi que le député de La Prairie, M. Christian Dubé, pour leur écoute et leur engagement à faire avancer ce projet essentiel pour Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine. »

Christian Ouellette, maire de Delson

Faits saillants

Le tronçon de la route 132 visé par le projet de bonification, d'une longueur de 5 km, est situé entre l'autoroute 730, à Sainte-Catherine, et la rue Principale, à Delson.

Plusieurs solutions seront analysées, notamment la transformation de la route en boulevard urbain à deux voies de circulation par direction, l'ajout d'une voie réservée, ainsi que la mise en place de trottoirs et de pistes cyclables. La solution retenue sera présentée lors du dépôt du dossier d'opportunité.

Le projet est inscrit à l'étude au Plan québécois des infrastructures 2026-2036.

L'échéancier de réalisation et le coût du projet seront connus une fois l'étape de planification terminée.

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SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]