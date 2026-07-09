Hôpital d'Amos - Le gouvernement Fréchette fait avancer le projet de modernisation de l'Hôpital d'Amos

AMOS, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Christine Fréchette, annonce aujourd'hui que son gouvernement autorise la réalisation en une seule phase du projet de modernisation de l'Hôpital d'Amos, une décision attendue par le milieu. Cela permettra de livrer un projet plus ambitieux et plus efficace au bénéfice de toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour l'occasion, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, était accompagnée de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.

Le projet prévoit notamment la construction d'un nouveau pavillon regroupant une urgence agrandie, des soins intensifs modernisés ainsi qu'un bloc opératoire à la fine pointe de la technologie comprenant les services d'endoscopie et de chirurgie d'un jour. Les espaces libérés dans le bâtiment actuel seront réaménagés afin d'accueillir des cliniques externes, un centre de prélèvement, une nouvelle entrée principale et d'autres installations modernisées.

Cette modernisation s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rattraper le retard dans les infrastructures de santé partout au Québec et de faire en sorte que les régions disposent d'établissements à la hauteur des besoins de leur population. En offrant des soins de qualité plus près de chez eux, le gouvernement contribue également à renforcer l'attractivité et la vitalité économique de l'Abitibi-Témiscamingue.

Citations :

« Il faut rénover nos infrastructures, en éducation, en transport et en santé. La modernisation de l'Hôpital d'Amos en une seule phase est une excellente nouvelle pour toute l'Abitibi-Témiscamingue. En réalisant ce projet ambitieux, notre gouvernement investit dans des infrastructures de santé modernes qui permettront d'offrir des soins de qualité et mieux adaptés aux besoins de la population, aujourd'hui comme pour les décennies à venir. C'est un investissement qui contribuera également à l'attractivité et à la vitalité économique de toute la région. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Les ajustements apportés au projet reposent sur des analyses approfondies qui nous permettent de mieux répondre aux besoins réels du milieu. De telles infrastructures, plus modernes et fonctionnelles, sont essentielles pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population. Nous avons à cœur la réalisation de ce projet dans un contexte de gestion rigoureuse et efficace, qui respecte les plus hauts standards de qualité et de sécurité. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« C'est une étape importante pour la population d'Abitibi-Ouest et pour tous ceux et celles qui dépendent des services offerts à l'Hôpital d'Amos. Ce projet est indispensable pour maintenir une offre de soins de qualité dans un environnement moderne et sécuritaire. Je salue la volonté du gouvernement de faire progresser ce dossier avec sérieux et détermination. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« La décision de poursuivre ce projet avec des paramètres ajustés repose sur une analyse rigoureuse des besoins et des coûts réels associés à une infrastructure de cette envergure. Ce projet marque une étape importante pour l'Abitibi-Témiscamingue. Après plusieurs années de travail, nous faisons avancer un investissement attendu qui permettra d'offrir des soins dans des installations modernes, fonctionnelles et mieux adaptées aux besoins de la population. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Cette annonce marque l'aboutissement de près de 18 années de travail, de réflexion et de mobilisation. Ce projet est le fruit d'une collaboration exceptionnelle entre de nombreux partenaires qui ont partagé une même conviction : celle de l'importance d'offrir à la population des installations modernes adaptées aux besoins actuels et futurs. Cet investissement permettra de poursuivre notre engagement et d'offrir des soins spécialisés ici en Abitibi-Témiscamingue, près du domicile des personnes, et d'offrir aux équipes un environnement de travail mieux adapté aux besoins et à la réalité d'aujourd'hui. »

Caroline Roy, présidente-directrice générale de Santé Québec Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants :

Ce projet d'agrandissement et de réaménagement s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rattraper le retard en matière d'infrastructures de santé et de doter la population d'installations à la hauteur de ses besoins. La réalisation du projet permettra d'offrir des milieux de soins plus modernes, fonctionnels et adaptés, tout en améliorant l'accès aux services pour la population et les conditions de travail pour le personnel.

À terme, ce projet contribuera à mieux répondre aux besoins de santé de l'ensemble des Témiscabitibiens et des Témiscabitibiennes, tout en offrant des retombées positives pour les populations de Lebel-sur-Quévillon, de Matagami, de Villebois, de Val-Paradis et de Beaucanton ainsi que pour les communautés cries.

Sur le plan financier, le projet représente un investissement total de plus de 488 millions de dollars, soit un ajustement de 342 millions de dollars afin d'y intégrer l'ensemble des travaux initialement prévus en deux phases. Le tout est entièrement assumé par le gouvernement du Québec.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) agit à titre de gestionnaire du projet.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170