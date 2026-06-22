AVIS AUX MÉDIAS - REPORT - Annonce concernant la route 132 - REPORT
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
22 juin, 2026, 14:11 ET
SAINT-CONSTANT, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le cabinet de la première ministre, Christine Fréchette, informe les représentants des médias qu'en raison de la situation policière en cours à Montréal, la conférence prévue aujourd'hui à 14 h, à Saint-Constant, est reportée à une date ultérieure. Merci de votre compréhension.
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017
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