AVIS AUX MÉDIAS - REPORT - Annonce concernant la route 132 - REPORT

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Cabinet de la première ministre

22 juin, 2026, 14:11 ET

SAINT-CONSTANT, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le cabinet de la première ministre, Christine Fréchette, informe les représentants des médias qu'en raison de la situation policière en cours à Montréal, la conférence prévue aujourd'hui à 14 h, à Saint-Constant, est reportée à une date ultérieure. Merci de votre compréhension. 

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson,   Attachée de presse, Cabinet de la première ministre,  Tél. : 367 990-8017

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