Cérémonie de remise de médailles - Trente-sept membres de corps de police autochtones honorés

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la 17e Cérémonie de remise des médailles à l'intention des corps de police autochtones du Québec, 37 membres ont été honorés pour leurs loyaux services.

Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, ainsi que la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Johanne Beausoleil, ont remis la Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec aux récipiendaires ayant atteint 15 années de service. Le commissaire adjoint et commandant régional, région de l'Est de la GRC, M. Martin Roach, a quant à lui remis la Médaille ou la Barrette pour services distingués de la gouverneure générale du Canada aux policières et policiers ayant cumulé 20, 30 ou 40 années de service.

Citations :

« Le métier de policier a beaucoup évolué au fil du temps, et chaque communauté a ses réalités propres. J'ai eu le plaisir de visiter les 55 communautés à plus d'une reprise, et j'ai pu constater que vous êtes des modèles pour les jeunes générations. À vous qui avez choisi de protéger et de servir vos communautés, sachez que vous méritez pleinement ces honneurs. Portez avec fierté la médaille qui vous est remise aujourd'hui par les citoyens. Cependant, n'oubliez pas d'en partager le mérite avec vos proches, qui vous soutiennent au quotidien. Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude pour votre dévouement. Ce moment en est un de fierté, que je vous invite à savourer pleinement et à partager avec vos familles et vos proches. Merci pour ces 15, 20, 30 ou 40 années consacrées au service de vos communautés. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« La cérémonie d'aujourd'hui nous permet de reconnaître l'engagement exceptionnel de policières et policiers au sein de leurs communautés. Par leur présence, leur dévouement et leur professionnalisme, ils contribuent chaque jour à bâtir des milieux plus sécuritaires et des liens de confiance essentiels. La Sûreté du Québec salue leur travail et est privilégiée de pouvoir les compter parmi ses partenaires de premier plan. »

Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec

« C'est un privilège de souligner l'engagement des policières et policiers des corps de police autochtones, qui servent leurs communautés avec intégrité et un profond respect des réalités locales. Leur dévouement contribue à bâtir des relations de confiance durables et à renforcer la sécurité et le mieux-être des communautés. Au nom de la GRC, je leur exprime ma reconnaissance. »

Martin Roach, commissaire adjoint et commandant régional, région de l'Est de la GRC

Faits saillants :

La Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec est décernée aux policiers ayant cumulé 15 années de service dans différents corps de police autochtones du Québec.

La Médaille pour services distingués de la gouverneure générale du Canada est remise aux policiers ayant atteint 20 années de service.

La Barrette pour services distingués de la gouverneure générale du Canada est remise aux policiers ayant cumulé 30 ou 40 ans de service au sein d'un service de police canadien.

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SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]