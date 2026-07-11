Transition climatique : le gouvernement Fréchette accorde 578 256 $ à la Ville de Sainte-Catherine

SAINTE-CATHERINE, QC, le 11 juill. 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, et le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 578 256 $ est accordée à la Ville de Sainte-Catherine pour mener une étude portant sur la stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis.

L'étude vise à brosser le portrait actuel de l'érosion fluviale, à en cibler les causes et à déterminer les risques pour la sécurité des personnes et la protection des biens. Le mandat inclut également la proposition de scénarios de stabilisation accompagnés des coûts, des échéanciers, des répercussions, des avantages et des inconvénients qui y sont associés.

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« Les changements climatiques ont des conséquences bien réelles pour les citoyens de Sainte-Catherine et de partout dans Sanguinet. Chaque année, plusieurs familles vivent avec les inquiétudes causées par les inondations. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse de voir ce projet se réaliser. Cette étude permettra d'identifier les meilleures solutions pour stabiliser les berges de la rivière Saint-Régis et mieux protéger notre communauté. Avec cet investissement, notre gouvernement pose un geste concret pour offrir aux citoyens des milieux de vie plus sécuritaires, plus résilients et mieux adaptés aux défis climatiques d'aujourd'hui et de demain. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec et députée de Sanguinet

« Les changements climatiques se font sentir avec une intensité grandissante. C'est pourquoi nous soutenons les organismes municipaux, comme la Ville de Sainte-Catherine, afin qu'ils soient mieux outillés pour faire face aux événements situations climatiques. En travaillant aujourd'hui avec les partenaires du milieu, nous bâtissons des communautés plus résilientes pour les générations futures. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

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SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, Tél. :367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]