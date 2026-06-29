Stratégie RESPECT - Un investissement de 66 M$ pour continuer à combattre les groupes criminels et le trafic d'armes à feu

QUÉBEC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement Fréchette réaffirme son engagement clair d'intensifier la lutte contre les groupes criminels et la violence armée au Québec. Pour mener à bien ce combat, le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, ainsi que le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable des Affaires constitutionnelles, M. Simon Jolin-Barrette, annoncent le lancement de la stratégie RESPECT (Réponse Efficace en Sécurité Publique pour Endiguer le Crime organisé et le Trafic illégal).

Cette stratégie se traduira par des investissements de 66 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour renforcer les mesures mises en place dans le cadre de la précédente stratégie CENTAURE, lancée en 2021. Un montant de 52,6 millions de dollars est prévu pour le ministère de la Sécurité intérieure et un de 13,4 millions de dollars pour le ministère de la Justice, notamment à l'intention du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Concrètement, RESPECT permettra :

de sécuriser l'expertise en place en matière de renseignements sur le crime organisé, d'enquêtes consacrées aux dossiers de meurtres et de disparitions liés au crime organisé, et de lutte contre le trafic, l'approvisionnement et la fabrication d'armes à feu;

d'assurer le prêt d'enquêteurs au sein des escouades régionales mixtes et des équipes spécialisées de lutte contre la violence armée, ainsi que la production d'analyses balistiques par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale;

de poursuivre les efforts pour déstabiliser l'organisation et les capacités des groupes criminels;

de consolider et de renforcer les équipes spécialisées de procureurs responsables des dossiers de haute complexité impliquant les réseaux criminels en place, au sein du DPCP. Ces procureurs continueront de développer et de parfaire l'expertise propre et nécessaire à la prise en charge des dossiers névralgiques ciblant les têtes dirigeantes et commanditaires de crimes violents.

Citations :

« Les groupes criminels s'affichent sans complexes. Ils recrutent les jeunes pour leur faire faire leur sale besogne. Leurs façons de faire évoluent. Les nôtres aussi. Je remercie les policiers qui sont sur le terrain au quotidien, les enquêteurs qui traquent les criminels et les experts qui mènent les analyses avec rigueur pour nous permettre de démanteler ces réseaux. Avec RESPECT, on se dote de moyens concrets pour cibler directement ces gens sans scrupules. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Aucun Québécois ne devrait vivre dans la peur d'être victime de violence armée ou du crime organisé. Au fil des années, le DPCP a développé une expertise pour ce type de dossier et a mis en place des équipes spécialisées que nous venons aujourd'hui consolider et renforcer. C'est désormais une trentaine de procureurs qui auront comme mandat de traiter spécialement ces dossiers et de s'assurer que les suspects sont traduits en justice. Un DPCP fort est indispensable à la lutte contre la violence armée et le crime organisé. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable des Affaires constitutionnelles

Lien connexe :

Stratégie de lutte contre la violence armée RESPECT

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source: Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]