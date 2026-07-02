Programme d'accès aérien aux régions - Air Liaison exclue à la suite de fausses déclarations

QUÉBEC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, résilie l'entente conclue avec Air Liaison dans le cadre du Programme d'accès aérien aux régions (PAAR). La compagnie n'ayant pas respecté les conditions de l'entente convenue avec le Ministère relativement à l'aide financière, le ministre se prévaut de son droit de résiliation qui figure dans la convention liant les deux parties.

L'exclusion est applicable depuis le 2 juillet et Air Liaison n'est plus autorisée à vendre des billets au tarif PAAR. Le Ministère a amorcé un processus de réclamation en vue d'obtenir le remboursement des sommes perçues en trop.

Le Ministère collabore également avec l'Unité permanente anticorruption (UPAC) en lui transmettant les informations dont il dispose.

En parallèle, depuis la fin de l'été 2025, le Ministère a mené différentes vérifications en lien avec le Programme. Des irrégularités ont été constatées quant au nombre de billets achetés par des particuliers. Le Ministère agit avec diligence face à de telles irrégularités et a ainsi procédé au renforcement de ses mécanismes de contrôle et prend les mesures nécessaires auprès des personnes concernées.

Le Ministère souhaite rappeler les règles d'admissibilité au PAAR. Celui-ci offre la possibilité de voyager au Québec en profitant d'un rabais allant de 50 à 85 % sur le tarif d'un billet d'avion acheté auprès d'un transporteur aérien participant.

Le tarif réduit est applicable sur tout billet acheté soit :

par un particulier pour un déplacement pour des raisons personnelles;

par un organisme à but non lucratif;

pour des déplacements effectués dans le cadre d'activités scolaires, parascolaires, sportives et culturelles destinées aux étudiants et étudiantes.

Chaque voyageur a droit à un maximum de six billets aller simple (trois allers-retours) par année (du 1er avril au 31 mars de l'année suivante), sauf exception.

Les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, d'Eeyou Istchee Baie-James, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Nord-du-Québec ne sont assujettis à aucune limite de billets.

Citation

« Je prends la situation très au sérieux. Air Liaison n'ayant pas respecté les termes de l'entente, celle-ci est dès lors résiliée. Je suis pleinement conscient de l'importance du transport aérien pour les régions isolées et éloignées, notamment sur la Basse-Côte-Nord. C'est pourquoi le Ministère évalue les options possibles afin que les communautés desservies par Air Liaison continuent d'obtenir un soutien financier du gouvernement. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Tous les billets achetés avant le 2 juillet au tarif PAAR demeurent valides.

Le PAAR est en vigueur jusqu'au 31 mars 2027. Durant la dernière année financière, 195 089 billets aller simple ont fait l'objet d'une aide financière par le biais du programme.

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]