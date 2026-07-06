Pont sur la route 169 à Alma - Le gouvernement annonce l'octroi d'un contrat pour lancer des travaux d'ici la fin de l'été!

SAGUENAY, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le pont situé sur la route 169, au-dessus du boulevard des Cascades, au cœur de la ville d'Alma, sera reconstruit prochainement. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et le ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, confirment l'octroi d'un contrat de 6,2 M$ pour la réalisation de ces travaux, qui débuteront d'ici la fin du mois d'août, et s'échelonneront sur un an.

Ce projet vise notamment à améliorer la sécurité des déplacements à l'intersection de la route 169 et des rues Sacré-Cœur Est et Ouest par l'aménagement d'îlots en béton de plus grande envergure. Ils permettront de mieux délimiter les voies de circulation et de prévenir des manœuvres illégales. De plus, l'intégration de passages pour piétons contribuera à accroître la visibilité et la sécurité des usagers vulnérables. Ces interventions reflètent l'engagement de notre gouvernement à offrir des infrastructures toujours plus sécuritaires et adaptées aux besoins de l'ensemble des usagers.

Bien que ces travaux entraîneront temporairement la modification des déplacements dans le secteur, le Ministère, en étroite collaboration avec la Ville d'Alma, déploiera les mesures nécessaires afin d'optimiser la fluidité pendant le chantier, entre autres par la mise en place d'un chemin de déviation.

Citations

« Le maintien de nos actifs, dont nos routes, est une priorité pour notre nouveau gouvernement. La reconstruction de ce pont, situé dans un secteur stratégique de la ville d'Alma, en est un exemple concret. Chaque nouvelle intervention nous permet de moderniser durablement notre réseau routier au bénéfice des citoyens, pour les décennies à venir. Malgré les répercussions durant les travaux, les bénéfices à long terme seront indéniables. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le réseau routier du Saguenay-Lac-Saint-Jean se distingue par la qualité de son état, et les travaux annoncés aujourd'hui confirment notre volonté d'y investir de façon soutenue. Le centre-ville d'Alma joue un rôle clé dans la vitalité économique régionale, et cette intervention contribuera à la viabilité à long terme du secteur. Je remercie à l'avance les usagers de la route pour leur collaboration et leur patience durant cette période de travaux, essentielle pour assurer la pérennité de la structure. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Ce projet assurera la pérennité de cet ouvrage, emprunté en moyenne par 18 600 véhicules par jour, et favorisera son intégration à l'environnement urbain puisque certaines composantes seront peintes en vert, en continuité avec le bâtiment voisin.

Lors des travaux, la circulation sur la route 169 sera maintenue. Un chemin de déviation asphalté comportant une voie par direction sera mis en place dans les premières semaines. De la circulation en alternance et des fermetures complètes de nuit, pour de courtes périodes, seront également requises à quelques reprises en fonction des interventions à effectuer. Le boulevard des Cascades, entre l'avenue La Barre et la rue Signay, ainsi que les accès aux rues Sacré-Cœur Est et Ouest à partir de la route 169 seront complètement fermés, et ce, peu après le début des travaux. La circulation des piétons et des vélos sera interdite sur le chemin de déviation. Il sera toutefois possible d'accéder aux passerelles piétonnes à proximité, et la piste cyclable sous le pont Carcajou demeurera ouverte en tout temps.



Lien connexe

Reconstruction du pont sur la route 169, au-dessus du boulevard des Cascades, à Alma

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Suzie Larouche, Directrice de bureau, Bureau de la circonscription de Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 487-7518, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]