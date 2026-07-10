Programme d'aide à la voirie locale - Renouvellement jusqu'en 2028 et modalités simplifiées

QUÉBEC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, annonce le renouvellement du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) jusqu'au 31 mars 2028. Grâce aux nouvelles modalités, les municipalités bénéficieront désormais d'un programme plus simple et mieux adapté à leurs besoins.

Le ministre ajoute que la simplification et l'assouplissement de certaines règles du programme répondent aux enjeux soulevés par le milieu municipal. Ces améliorations permettront notamment d'augmenter le taux de demandes d'aides financières acceptées et de faciliter la planification des travaux par les municipalités. Elles favoriseront aussi l'application d'un taux d'aide financière qui reflète davantage les ressources et la vitalité économique des municipalités.

Rappelons que l'objectif du PAVL est de soutenir les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité.

Citations

« La nouvelle mouture du programme est une excellente nouvelle pour les municipalités, tant sur le plan de l'allègement administratif que sur celui du soutien offert. En demeurant à l'écoute des réalités locales, nous renforçons notre capacité collective à entretenir un réseau routier fiable et durable. Il est impératif de prendre soin de nos routes afin d'assurer des déplacements sécuritaires et efficaces qui répondent aux besoins de l'ensemble des usagers. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les besoins des municipalités sont au cœur des travaux du Conseil des régions. Partout au Québec, les élus nous demandent des programmes plus simples, plus souples et mieux adaptés à leurs réalités. Les améliorations apportées au Programme d'aide à la voirie locale démontrent que notre gouvernement est à l'écoute des personnes sur le terrain et qu'il agit concrètement pour donner aux municipalités les moyens de réaliser leurs projets et de contribuer pleinement au développement de leur région. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants

Les municipalités seront conviées à un webinaire pour comprendre les améliorations.

Les appels de projets pour les interventions à réaliser en 2027 se dérouleront : du 3 août au 18 septembre 2026 pour le volet Redressement - Sécurisation; du 17 août au 2 octobre 2026 pour le volet Soutien.

Pour l'année financière 2027-2028, le PAVL disposera d'une enveloppe budgétaire de 384,2 M$.

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Aide financière à la voirie locale

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]