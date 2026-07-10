Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 11 juillet 2026

QUÉBEC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 11 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce concernant la route 132

Heure : 10 h 30

Lieu : Saint-Constant, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charrette, du grand chef du Conseil mohawk de Kahnawake, Cody Diabo, du maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, du maire de Sainte-Catherine, Sylvain Bouchard, et du maire de Delson, Christian Ouellette.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Élodie Masson à l'adresse [email protected].

Présence aux Régates de Valleyfield

Heure : 13 h 45

Lieu : Valleyfield, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de Beauharnois, Claude Reid.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]