Le gouvernement du Québec soutient l'organisation des championnats mondiaux de hockey féminin et junior

QUÉBEC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière à Québecor Sports et divertissement afin de l'appuyer dans l'organisation des championnats mondiaux de hockey féminin et junior, qui se dérouleront respectivement en 2027 et en 2029.

Chapeauté par la Fédération internationale de hockey, le Championnat mondial féminin de hockey regroupera l'élite du sport du 14 au 30 mai 2027, à Québec. Le Championnat mondial junior se déroulera quant à lui à Québec et à Trois-Rivières en décembre 2028 et en janvier 2029.

Appuyés par des outils gouvernementaux performants, ces championnats constituent de véritables leviers économiques et touristiques pour nos régions. Ils répondent à des critères clairs et renforcent l'attractivité du Québec, tant auprès des visiteurs d'ici que de l'étranger.

Les grands rendez-vous sportifs contribuent à la renommée du Québec grâce à leur visibilité à l'international et à l'expérience positive vécue par les personnes participantes et le public. Dans un contexte hautement compétitif, où plusieurs destinations cherchent à proposer des événements d'envergure, la tenue de rassemblements sportifs comme ces deux championnats représente une opportunité importante. Elle permet en effet d'attirer ce type de clientèle, dont les dépenses bénéficient à l'économie du Québec, ici plutôt qu'ailleurs.

« En plus de créer un engouement et une ambiance de fête dans les villes hôtes, les grands événements sportifs sont de véritables moteurs de développement pour notre industrie touristique. Ils attirent les foules, génèrent des retombées concrètes pour nos hôtels, nos restaurants et nos attraits, souvent dans des périodes plus creuses, et contribuent à dynamiser nos régions. Ces rassemblements cadrent directement avec les objectifs de la stratégie gouvernementale en matière de tourisme : maximiser les retombées, soutenir nos régions et enrichir le Québec. Au-delà de l'économie, c'est aussi une formidable occasion de fierté collective. »

« Le hockey, notre sport national, est une immense fierté pour le Québec. C'est avec enthousiasme que nous accueillons ces deux championnats mondiaux d'envergure. Ce sera l'occasion unique de célébrer notre passion et de montrer que le Québec est une véritable terre de hockey. Ces événements font rêver nos jeunes et les inspirent. Dans le cas du Mondial féminin, ils confirment à nos filles qu'elles ont toute leur place dans le sport. Je suis certaine que les partisans seront au rendez-vous afin d'encourager les meilleurs joueurs juniors et les meilleures joueuses de la planète, et d'en faire un succès retentissant! »

« En plus de faire rayonner le Québec à l'international, ces championnats enrichiront l'effervescence sportive dans la Capitale-Nationale et permettront aux gens se passionnant pour notre sport national de se rassembler en vue de vivre des moments mémorables. Félicitations aux responsables de l'organisation et aux partenaires! »

Le ministère du Tourisme accorde une somme totale de 2 750 000 $ dans le cadre du volet 4 du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.





Le ministère de l'Éducation verse une contribution maximale totale de 2 750 000 $ provenant du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.



Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie un total de 2 000 000 $ par l'intermédiaire du Programme d'aide aux actions régionales.

