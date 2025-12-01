Un soutien pour favoriser le développement de l'offre touristique quatre saisons dans Lanaudière

RAWDON, QC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et la députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, annoncent un appui à Ski Montcalm afin de favoriser la croissance de ses activités. Elles soulignent également la reconduction, en collaboration avec Tourisme Lanaudière, d'un soutien financier important pour le développement de l'économie et de l'offre touristique de la région.

Tout d'abord, Ski Montcalm bénéficie d'une aide financière de 1 676 700 $ pour la mise en place d'une nouvelle expérience interactive et immersive nocturne et de plusieurs initiatives durables.

Ensuite, dans le cadre de la reconduction de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027, le ministère du Tourisme octroie 1 100 000 $ à Tourisme Lanaudière. L'organisme bonifie cette enveloppe de 1 000 000 $, portant ainsi à 2 100 000 $ le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Lanaudière et des orientations du ministère du Tourisme. En valorisant les atouts uniques du territoire, ces investissements contribueront directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs.

Les projets ciblés par l'EPRTNT 2025-2027 doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Structuration de l'offre touristique régionale;

Hébergement;

Festivals et événements;

Études et services-conseils;

Développement numérique.

Citations :

« Le développement du tourisme hivernal est une priorité de notre gouvernement, notamment en vue d'engendrer des retombées à l'année pour nos communautés. Je salue le projet de Ski Montcalm, qui permettra de bonifier l'offre touristique de la région, tout comme le feront les autres initiatives appuyées dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme. Grâce à ce programme, Tourisme Lanaudière sera en mesure de soutenir des projets qui répondent aux besoins et aux enjeux de son territoire. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Premier stimulant de l'économie de notre circonscription, le tourisme contribue à la vitalité de nos communautés. Ski Montcalm et nos attraits touristiques participent activement à la prospérité de notre région. Je tiens à saluer Tourisme Lanaudière et tous nos partenaires touristiques, qui travaillent fort afin de faire rayonner notre destination. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

« Tourisme Lanaudière se réjouit de cette annonce, qui confirme l'importance du tourisme hivernal dans le développement économique de notre région. L'appui accordé à Ski Montcalm et la reconduction de l'Entente permettront d'encourager des projets innovants et porteurs, en phase avec les priorités régionales et les principes d'un tourisme plus durable. »

Catherine Rousseau, présidente de Tourisme Lanaudière

« Cette aide soutient nos efforts pour proposer un produit touristique de premier ordre à notre clientèle familiale locale, mais aussi à tous ceux et celles qui viennent découvrir notre belle région. On se diversifie grâce à plusieurs autres activités hivernales ainsi qu'à une offre exceptionnelle de vélo de montagne pendant la saison estivale. Cet appui de la part du ministère du Tourisme nous permet de croître et d'entrevoir nos prochaines décennies d'activité avec beaucoup d'espoir et d'enthousiasme! »

John Barnowski, directeur de Ski Montcalm

Faits saillants :

Au Québec, cette année, le tourisme hivernal représente : 18 % de touristes des autres provinces canadiennes, pour 23 % des dépenses touristiques; 8 % de touristes des États-Unis, pour 16 % des dépenses touristiques; 5 % de touristes internationaux, pour 9 % des dépenses touristiques.

Il s'agit de l'une des filières à haut potentiel identifiées dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 en vue de contribuer à augmenter les retombées économiques du tourisme au cours des prochaines années.

Plus précisément, le projet de Ski Montcalm consiste en plusieurs bonifications : la mise en place de l'expérience nocturne en montagne avec éclairage et animation lumineuse; une extension de la saison de ski et de la couverture de neige par l'expansion du système d'enneigement, notamment sur le versant sud; l'implantation de diverses technologies et de la billetterie électronique; le développement et l'aménagement d'un nouveau secteur pour la pratique de randonnée alpine et d'activités de plein air; l'optimisation de la remontée mécanique principale pour un usage quatre saisons et le renouvellement des porte-vélos afin d'améliorer l'expérience client; la modernisation et l'électrification graduelle de son parc de véhicules et l'installation de bornes de recharge pour les véhicules de la clientèle; l'acquisition d'équipements de ski et de planche à neige pour les personnes en situation de handicap; la mise en place de nouveaux emplacements de camping rustique pour véhicules récréatifs.

L'aide financière accordée à Ski Montcalm est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique.

Pour l'EPRTNT 2025-2027, Tourisme Lanaudière est présentement en train d'analyser les dossiers reçus lors du premier appel de projets. Le prochain appel de projets aura lieu au printemps prochain.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation de l'EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique dans Lanaudière. En 2024, on y comptait près de 1 200 entreprises représentant quelque 23 300 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à 683 millions de dollars dans la région.

Fondée en 1969 et située à Rawdon, la station Ski Montcalm a su attirer, au fil des ans, une clientèle familiale qui apprécie son ambiance chaleureuse, l'efficacité de son réseau de télésièges ainsi que son domaine skiable diversifié, apte à satisfaire des adeptes de ski de tout calibre. Elle est aussi reconnue pour la qualité de sa neige et ses sentiers de vélo de montagne.

