Québec soutient le retour d'un événement majeur qui rassemblera l'élite du ski alpin et stimulera l'économie locale

QUÉBEC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Amélie Dionne, sont très heureuses d'annoncer une subvention de 825 000 $ pour l'organisation et la tenue de la Coupe du monde de ski Audi FIS, qui se tiendra à Tremblant les 6 et 7 décembre 2025.

Après l'annulation de l'an dernier due aux conditions météorologiques, les meilleures skieuses du monde seront enfin de retour et en action lors de l'épreuve de slalom géant féminin. Il s'agit du seul arrêt exclusivement féminin du circuit de la Coupe du monde dans l'est de l'Amérique du Nord cette année.

Plus de 65 athlètes venant de 20 pays, dont les Québécoises Valérie Grenier, Justine Lamontagne et Arianne Forget, dévaleront les pentes de la célèbre station des Laurentides pour tenter de remporter cette compétition de calibre international. C'est l'une des étapes qui compte pour la qualification aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina en février 2026.

Citations :

« Quel bonheur de pouvoir accueillir à nouveau les meilleures skieuses au monde chez nous pour la Coupe du monde de ski Audi FIS à Tremblant! Je suis convaincue que la compétition de slalom géant ne manquera pas d'émerveiller les spectateurs qui se déplaceront afin d'encourager nos athlètes québécoises. Je remercie les organisateurs, les partenaires, les officiels et, surtout, les nombreux bénévoles, sans qui les événements de ce genre ne pourraient se réaliser. Bon succès à toutes les athlètes et merci de nous inspirer à poursuivre nos passions! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« J'invite toute la population locale et régionale à se déplacer en grand nombre pour venir encourager ces athlètes d'exception qui dévaleront la piste de Tremblant. Je suis convaincue que les spectateurs assisteront à une compétition relevée et enlevante. Je les invite également à profiter de leur passage pour découvrir les attraits uniques de cette belle région et apprécier tout ce qu'elle a à offrir. Les retombées touristiques et économiques de ce genre de compétition sont inestimables pour le Québec. Merci à toutes les personnes qui travaillent fort pour rendre possible la tenue de cet événement d'envergure au Québec, chez nous. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Que Mont-Tremblant accueille un événement d'envergure internationale comme celui-ci ainsi que les meilleures skieuses au monde est une immense fierté pour les Laurentides. La coupe du monde féminine de ski alpin mettra notre magnifique région sous les projecteurs internationaux et apportera des retombées économiques importantes. Mes collègues députées et députés et moi-même sommes fiers de voir notre gouvernement y contribuer. Au nom du caucus des Laurentides, je souhaite la meilleure des chances à nos skieuses et bienvenue chez nous aux sportives mondiales et à leurs nombreux supporteurs! »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cet événement prestigieux mettra non seulement Mont-Tremblant et les Laurentides sous les projecteurs internationaux, mais il représentera aussi un formidable moteur économique pour nos commerces et nos entrepreneurs locaux. La Station Mont Tremblant est habituée aux grands rassemblements et je suis certaine que la population locale répondra présente, et en grand nombre, pour venir encourager les athlètes et être témoin de ce grand spectacle. Toute la communauté peut être fière de contribuer à un rendez-vous sportif d'une telle envergure! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire du ministre délégué au Développement économique régional

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, octroie une subvention de 500 000 $ à l'événement.





Le ministère du Tourisme accorde 325 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes :

Pour consulter la programmation de la Coupe du monde de ski Audi FIS à Tremblant : https://coupedumonde.tremblant.ca/

Sport, loisir et plein air :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

Ministère de l'Éducation :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://x.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

Ministère du Tourisme :

X Facebook YouTube Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Sources : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]