Un soutien renouvelé pour favoriser le développement de l'offre touristique dans les Laurentides

MONT-BLANC, QC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, et la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, en collaboration avec Tourisme Laurentides, annoncent la reconduction d'un soutien financier important pour le développement de l'économie et de l'offre touristique des Laurentides. En valorisant les atouts uniques du territoire, cet investissement contribuera directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs.

En effet, avec le renouvellement de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027, le ministère du Tourisme octroie 735 000 $ à Tourisme Laurentides. L'organisme bonifie cette enveloppe de 600 000 $, portant ainsi à 1 335 000 $ le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Laurentides, qui l'administre, et des orientations du ministère du Tourisme. L'objectif : donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur dans une perspective durable et responsable.

Les projets ciblés par l'EPRTNT 2025-2027 doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Structuration de l'offre touristique régionale;

Hébergement;

Festivals et événements;

Études et services-conseils;

Développement numérique.

Citations :

« Le tourisme est un moteur puissant pour le développement économique de nos régions. Dans les Laurentides, il soutient des milliers d'emplois, stimule les entreprises et fait vibrer les communautés. En renouvelant cette entente, nous investissons directement dans l'économie de la région, mais surtout dans les gens, qui la font vivre jour après jour. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« En stimulant notre économie et en créant des emplois diversifiés, le tourisme contribue grandement à la vitalité des Laurentides. Avec ce levier financier supplémentaire, notre gouvernement appuie directement nos entrepreneures et entrepreneurs locaux et régionaux ayant des projets de développement stimulants et attrayants qui bonifieront, j'en suis certaine, l'offre touristique actuelle. Je suis fière de cet appui : il permettra de générer des retombées positives et de continuer à faire rayonner notre belle et unique région des Laurentides. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Dans Labelle, le tourisme fait vivre nos villages, nos entreprises et nos familles. Nos gens d'affaires travaillent avec passion pour offrir des expériences authentiques, enracinées dans l'identité de notre territoire. Je me réjouis que notre gouvernement leur donne les moyens de poursuivre leurs projets et de renforcer l'économie locale. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Cet engagement renouvelé arrive à un tournant stratégique pour notre région. En unissant nos forces autour d'une vision commune, nous disposons d'un levier puissant pour propulser l'innovation, stimuler l'investissement et accélérer la transformation de notre offre touristique. Cette enveloppe permettra non seulement de catalyser des projets structurants, mais aussi de soutenir les acteurs et actrices qui façonnent chaque jour l'ADN touristique des Laurentides. Ensemble, nous faisons plus que développer une destination : nous bâtissons un écosystème durable, compétitif et inspirant pour les générations à venir. »

Stéphane Michaud, président de Tourisme Laurentides

Faits saillants :

Tourisme Laurentides est présentement en appel de projets, et ce, jusqu'au 15 décembre 2025.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.

L'EPRTNT 2022-2025 a permis de soutenir un total de 99 initiatives dans les Laurentides, lesquelles représentent des investissements à venir de près de 24 millions de dollars, notamment de la part des promoteurs.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique des Laurentides. En 2024, on y comptait plus de 1 800 entreprises représentant quelque 33 200 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à environ 1,2 milliard de dollars dans la région.

