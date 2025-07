Festivals et événements de la saison estivale 2025 - 507 000 $ accordés au festival Le Festif! de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 507 000 $ au festival Le Festif! de Baie-Saint-Paul, qui se déroule jusqu'au 20 juillet 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Rassembleur et divertissant, Le Festif! de Baie-Saint-Paul présentera plus de 100 spectacles, dont une soixantaine seront offerts gratuitement. Plusieurs activités, telles que des entrevues et des conférences, des séances de yoga et de méditation, ainsi que des ateliers circassiens et créatifs, sont également prévues pour divertir la foule de tous âges.

« Je suis heureux que Le Festif! de Baie-Saint-Paul fasse bouger les foules au rythme d'un programme qui, encore cette année, fait place majoritairement à la musique québécoise. Le charme du village, les formules originales des spectacles présentés et l'énergie du festival séduiront à coup sûr les festivalières et festivaliers de tous les horizons, tout en contribuant à faire rayonner la culture d'ici. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nos événements et nos festivals sont des incontournables tout au long de l'année pour séduire les touristes et les inciter à choisir le Québec pour leurs vacances. Preuve du dynamisme et de l'énergie de Baie-Saint-Paul, Le Festif! contribue au développement économique, culturel et touristique de la Capitale-Nationale. J'invite les visiteuses et visiteurs à profiter pleinement de ce moment de réjouissances pour parcourir la région et la découvrir dans toute sa splendeur! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Encore cette année, Le Festif! contribue à l'effervescence culturelle de notre région pendant la saison estivale. Nous sommes fiers de soutenir cet événement incontournable, qui contribue grandement à la qualité de vie des citoyennes et citoyens. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je tiens à féliciter toute l'équipe organisatrice pour cette nouvelle édition qui s'annonce mémorable pour les personnes qui y participeront, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs. Année après année, les visiteuses et visiteurs affluent à Baie-Saint-Paul pour prendre part au Festif! qui contribue non seulement à la vitalité culturelle et économique de la ville, mais aussi du grand Charlevoix. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 300 000 $ au Festif! de Baie-Saint-Paul par le biais du programme Aide aux événements culturels.

par le biais du programme Aide aux événements culturels. Le ministère du Tourisme accorde 207 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

