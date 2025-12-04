Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035 - Un Québec plus actif : 120 initiatives appuyées pour faire bouger près de 100 000 personnes et contrer la sédentarité

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Pour soutenir les personnes vulnérables dans l'adoption d'un mode de vie actif, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, annonce aujourd'hui la mise en œuvre de 120 projets visant à encourager les Québécoises et Québécois peu ou pas actifs à bouger davantage, sur l'ensemble du territoire québécois.

À la suite du dévoilement de la Stratégie nationale de prévention en santé, 5 M$ ont été investis dans le secteur du loisir et du sport au ministère de l'Éducation, par l'entremise du Programme d'aide financière aux initiatives en milieu communautaire. Ce soutien permettra d'élargir l'offre d'activités physiques accessibles pour les enfants, les adultes et les aînés, notamment grâce à des activités gratuites de découverte et de pratique récréative.

Cette démarche est menée en collaboration avec la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir et les instances régionales responsables du loisir pour les personnes handicapées. Elle vise à atteindre les personnes peu actives, à réduire les inégalités en santé et à renforcer la promotion d'un mode de vie actif partout au Québec.

Citations :

« On le sait, l'activité physique joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé, du bien-être et de la qualité de vie. En tant que gouvernement, on se doit de lever les barrières et de créer des occasions pour que chaque Québécois puisse intégrer de saines habitudes de vie à son quotidien. Nous sommes donc très fiers de soutenir des initiatives qui rapprochent les populations vulnérables de l'activité physique. Grâce à ces projets, près de 100 000 personnes pourront s'initier à un sport ou à une activité physique. Notre objectif est qu'elles y prennent goût et l'adoptent comme un réflexe pour rester en santé. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Cet investissement de 5 M$ s'inscrit directement dans notre Stratégie nationale de prévention en santé, qui vise notamment à réduire de 10 % l'augmentation des maladies chroniques d'ici 10 ans. L'activité physique contribue activement à la réduction des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. En prévenant ces maladies en amont par l'activité physique, non seulement cela contribue à réduire la pression sur notre système de santé, mais cela permet aussi de vivre en santé, plus longtemps. Je suis donc très fier de m'allier à ma collègue ministre pour annoncer ces initiatives, qui permettront à plus de 100 000 personnes d'adopter un mode de vie actif et de réduire les risques pour leur santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Les centres communautaires de loisir jouent un rôle essentiel dans nos quartiers en offrant aux citoyens de tous âges des activités accessibles et enrichissantes. Ils favorisent le lien social, réduisent l'isolement chez certains groupes vulnérables, encouragent un mode de vie actif et contribuent au bien-être de l'ensemble de la communauté montréalaise. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Il est essentiel que nos jeunes acquièrent tôt de saines habitudes de vie. Encourager l'activité physique dès le plus jeune âge permet de rester en santé, mais aussi de développer de bonnes routines qui durent toute la vie. Je me réjouis de ces nombreux projets et je tiens à remercier chaleureusement la Fédération des centres communautaires de loisir ainsi que l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées pour leur engagement à faire bouger notre jeunesse! »

Yannick Gagnon, député de Jonquière, adjoint à la jeunesse et adjoint gouvernemental à la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air

« Pour beaucoup de personnes, nos projets sont la première vraie porte d'entrée vers un mode de vie plus actif. Pas de performance, pas de pression : seulement un espace pour essayer de nouvelles choses et se sentir capable de se remettre en action. Dans les centres communautaires de loisir, la santé se construit au quotidien, par la proximité, la confiance et le plaisir de bouger. C'est en étant présents là où les besoins sont les plus grands que nous faisons de la prévention réellement humaine et durable. »

Mélanie Sanschagrin, directrice générale, Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

« Notre réseau de 17 instances régionales responsables du loisir pour les personnes handicapées est fier de se mobiliser afin d'offrir encore plus de services inclusifs et accessibles. Nous savons que l'accès aux loisirs et à la pratique d'activités physiques demeure un défi pour plusieurs personnes handicapées. En réduisant les contraintes financières, nous levons un obstacle majeur à la participation. Les projets qui verront le jour contribueront à dynamiser nos milieux et auront un impact concret sur la qualité de vie et la santé des personnes participantes. »

Geneviève Bergeron, directrice générale de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées

Renseignements complémentaires :

Annoncée en août 2025, la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035 a pour objectif de réduire de 10 % l'augmentation des maladies chroniques d'ici 10 ans et de diminuer de 10 % l'écart de mortalité prématurée associé aux inégalités socioéconomiques. Elle comporte cinq mesures concrètes mises en œuvre dès 2025-2026 grâce à un financement du gouvernement du Québec de 15 M$.





Sur ce montant, 5 M$ ont été versés au secteur du loisir et du sport pour la réalisation de mesures qui contribueront directement à l'atteinte des objectifs de la Stratégie.





De plus, cette initiative favorise l'atteinte de la cible de la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge! (PAPSL).





(PAPSL). Les programmations ainsi que les offres de services des centres communautaires de loisir seront accessibles en ligne à partir du 15 décembre, pour un début des activités en janvier 2026.





Le Programme d'aide financière aux initiatives en milieu communautaire comporte deux volets :



72 projets ont été acceptés dans le volet 1, qui vise à bonifier l'offre pour faire bouger les Québécoises et les Québécois en milieu communautaire;



48 projets sont retenus dans le volet 2, qui vise à déplacer les services pour faire bouger les populations vulnérables dans les milieux de vie.



Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir : https://fqccl.org/

Pour trouver une instance régionale responsable du loisir pour les personnes handicapées près de chez vous : Instances régionales - AQLPH

En lien avec la Stratégie nationale de prévention en santé : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-organismes/sante-services-sociaux/publications/strategie-nationale-prevention-sante

